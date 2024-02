Mariola Moreno de Psico-Yo, especialista en duelo de ruptura de pareja

Experimentar una ruptura de pareja puede ser una de las experiencias más dolorosas y difíciles para cualquier persona. Independientemente de la edad, el sexo, la duración de la relación o el grado de afecto, las rupturas crean heridas emocionales que deben ser procesadas de forma apropiada para restablecer la sanidad mental y conseguir el bienestar en general. Aunque todas las rupturas producen daños, cuando se trata de un divorcio, estos se magnifican.

La psicoterapeuta Mariola Moreno de Psico-Yo se especializa en duelo de ruptura de pareja y ayuda a sus pacientes a superar los desafíos que enfrentan en el proceso de divorcio.

Cuando ya no hay solución: superar un divorcio con el menor daño posible Cuando una pareja experimenta una serie de problemas que no tienen más remedio que la separación, en la mayoría de los casos, el divorcio es la salida legal que se elige. Cada caso es diferente, pero en todos los divorcios, ambas partes de la relación se sienten vulnerables, con miedos, dudas, e incluso pueden experimentar un impulso natural a la autodefensa y al ataque. Esta situación se complica si hay hijos, más aún si estos son menores de edad, ya que el proceso puede producir daños en ellos y problemas en general, tanto a nivel personal como familiar. Además, la división de bienes y el tema económico son asuntos que suscitan preocupaciones y mucha tensión.

Para disminuir los daños de una ruptura de pareja, Psico-Yo ofrece un tratamiento integral y acompañamiento emocional durante todo el proceso. Asimismo, Mariola Moreno extiende sus servicios profesionales a ambas partes si así lo prefieren, además de a los hijos y demás familiares involucrados. También, como experta en el área, proporciona las herramientas, terapias y tratamientos adecuados para que el divorcio se pueda enfrentar con madurez, cordura, sensatez y, sobre todo, en paz para la pareja.

¿Se puede superar un divorcio? El divorcio puede ser una experiencia aterradora de la cual parece no haber recuperación. No obstante, por muy difícil que resulte y por muchas heridas que este produzca, es posible salir adelante y empezar una vida diferente. En las rupturas amorosas, se experimentan diversos sentimientos y emociones fuertes que son divididas en 3 fases. En la primera fase, aparece la desilusión, ansiedad, confusión, desafecto, alienación y desesperanza.

La segunda fase se distingue por emociones que sientan las bases de la soledad y la ira, como la confusión, tristeza, sentimientos contradictorios, furia y la búsqueda de nuevas amistades. Pero en la fase final, el individuo encuentra la autoaceptación, aumenta la confianza en sí mismo, su autonomía, autoestima, independencia emocional y es capaz de iniciar nuevas relaciones.

Para afrontar cada una de estas etapas de manera saludable, la ayuda de expertos como Mariola Moreno es crucial. Por esta razón, desde la web de Psico-Yo, los interesados se pueden poner en contacto para reservar una cita y obtener una consulta tanto de modo presencial, como online con la especialista.