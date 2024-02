Flechazo vs tarjetazo: 5 tips para comprar de forma consciente regalos de San Valentín, según Oney

Llega el momento romántico de mayor consumo del año, pero para evitar que la salud financiera se resienta, Oney analiza las ventajas de realizar las compras asociadas a este día mediante tarjeta Lo importante de un regalo es quien lo hace, pero sorprender a la pareja en una fecha como San Valentín suele convertirse en un reto. En pleno mes del amor, ese flechazo se termina pagando a golpe de tarjeta, sin embargo, demostrar el amor a una pareja y ser detallista no tiene por qué implicar dejar la cuenta en números rojos. Ante todo, es importante hacer un consumo responsable y sostenible para no caer en un consumismo desmesurado. En este sentido, Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros, ha elaborado un listado de consejos para comprar de forma consciente los regalos de San Valentín:

Financiar las compras con la tarjeta, es posible. "¿Estás pensando en regalar un viaje? ¿Quizás una estancia en un hotel o lo último en tecnología?". El dinero ya no es un obstáculo porque las tarjetas también actúan como herramienta de financiación en muchos comercios y ecommerce que colaboran con entidades financieras como Oney, y permiten pagar en cómodos plazos las compras. El proceso es sencillo: al realizar la compra, solicitar el pago aplazado, indicar el número de cuotas, facilitar los datos personales y listo. Descuentos exclusivos con la tarjeta. Disponer de ciertas tarjetas asociadas a comercios, ofrecen descuentos exclusivos a sus clientes, lo que permite beneficiarse de ofertas en los productos de sus marcas o en otras con los que tienen acuerdos. ¿Qué mejor opción que echar un vistazo a sus propuestas de cara a San Valentín? "¿Lejos de tu pareja? No es excusa". Por diferentes motivos, algunas personas pasarán San Valentín alejados de su pareja, pero eso no es un inconveniente para sorprenderla. Para ello, una vez elegido el regalo en una tienda física u online, optar por pagar con cualquiera de las tarjetas bancarias tradicionales o vinculadas a una cuenta bancaria, como las que ofrece Oney. "Así, te asegurarás de que el pago se realice de forma correcta". "¿Perteneces algún club de fidelidad? ¿Tu pareja es cocinillas? ¿o es de los que prefiere el bricolaje?" Son muchas las empresas y marcas que ofrecen su propia tarjeta de fidelidad, pero en algunos casos, esas tarjetas también son de débito y están vinculadas a una cuenta bancaria, lo que permite utilizarlas en las compras realizadas en otros comercios. En un día como San Valentín utilizar este tipo de tarjeta en su tienda favorita, permitirá, además, disfrutar de ventajas asociadas. Apostar por un consumo responsable. San Valentín es la ocasión perfecta para sorprender al amor, pero hacerlo también puede promover un consumo responsable, que genere un impacto positivo en la sociedad. Mostrar el amor a una pareja mediante un regalo es una tradición intrínseca al mes de febrero, sin embargo, desde Oney recuerdan que es importante mantener un equilibrio entre esa demostración de afecto y la responsabilidad de consumir de una forma más moderna, que no comprometa la salud financiera. En definitiva, sorprender a una pareja no tiene por qué convertirse en un reto, las posibilidades son infinitas. Desde Oney recuerdan que la tarjeta siempre será el mejor aliado de las compras.