Los servicios IT que ofrece ICS

Este año, los servicios IT seguirán muy influenciados por todo lo referente al tema de la ciberseguridad. Empresas como ICS, especializadas en infraestructura y seguridad hablan de las nuevas tecnologías que estarán marcando el camino. Mencionan, por ejemplo, la Inteligencia Artificial, el Machine Learning y la nube.

Buena parte de los esfuerzos ha estado orientada a la identificación de los nuevos métodos de ciberataques para prevenirlos. El ransomware está generando mucha atención por la amenaza que representa para muchas empresas, sin olvidar otras formas de daños. Cada vez existe un consenso más amplio sobre la necesidad de protegerse íntegramente.

¿Qué desafíos encierra la ciberseguridad en este 2024?

Teniendo en cuenta el volumen de ciberataques, en general, y de ataques de ransomware, en particular, está claro que cada vez más empresas necesitan una mejor estrategia de ciberseguridad para defenderse de los ataques actuales y futuros. Además del ransomware como una de las amenazas principales, los ataques a la cadena de suministro, el robo de credenciales y la explotación de vulnerabilidades sin parchear en los equipos conectados a internet siguen siendo las razones principales por las que una empresa se ve comprometida.

¿Puedes mencionar las ventajas actuales que aportan las herramientas de seguridad a la seguridad informática?

Son muchas las ventajas y entre ellas podríamos mencionar: mayor seguridad de los datos, mejor control de acceso, protección de la infraestructura de redes, cumplimiento de los requisitos legales, mayor productividad, controlar el riesgo de pérdidas financieras y sobre todo cuidar la reputación como empresa.

Trabajáis en alianza con los principales fabricantes tecnológicos. ¿Qué novedades se pueden esperar de ellos para el presente año?

Las soluciones de los principales fabricantes pasan por analizar los nuevos métodos de ciberataques y prevenirlos. Vienen respaldadas por la información sobre amenazas, la Inteligencia Artificial y el Machine Learning que trabajan continuamente para utilizar el potencial de las tecnologías innovadoras en detección y análisis de los ciberataques.

¿A qué tipo de problemas están orientando los fabricantes sus nuevos productos?

Otro de los retos actuales es la proliferación de dispositivos y la frustrante baja calidad de la seguridad en ellos. Aunque se han hecho grandes progresos en la mejora de la seguridad de nuestros teléfonos y navegadores web, no se ha aplicado el mismo esfuerzo a los dispositivos de IoT, a las herramientas de seguridad operativa y a gran parte del software empresarial del que depende el mundo. Actualmente, se invierte demasiado poco en ciberproteger el ecosistema del software de código abierto, que es el software fundamental que alimenta nuestros servicios cloud y, cada vez más, a todos los dispositivos que tenemos.

¿Qué ámbito es el que está recibiendo más atención por parte de ellos?

Los servicios de Detección y Respuesta Gestionada (MDR) y servicio de respuesta a incidentes que ofrecen ciberseguridad prestada como servicio, respaldada por un equipo humano de expertos que previenen y neutralizan el ransomware y las filtraciones 24/7. Este servicio permite a empresas de todos los tamaños y sectores tener acceso a un equipo avanzado de ciberprotección que vele por su ciberprotección continua, independientemente de los recursos técnicos y humanos con los que cuente la compañía. Desde ICS, proporcionamos ciberseguridad como servicio para empresas que necesitan soluciones de seguridad totalmente gestionadas y listas para usar, al tiempo que ofrece a sus clientes también la posibilidad de gestionar su ciberseguridad directamente con plataformas de operaciones de seguridad o utilizar un enfoque híbrido con el que dar soporte a sus equipos internos.

¿Qué necesidades están percibiendo en el mercado?

Actualmente, en el mercado existe una necesidad real de personal formado y especialmente cualificado en ciberseguridad, por tanto, la demanda de servicio gestionado de ciberseguridad y personal con experiencia para reforzar los equipos de trabajo en los clientes, así como la formación y concienciación de usuarios.

Todos hablan de la Inteligencia Artificial (IA). ¿Cómo ha impactado este recurso a los servicios que ustedes ofrecen? ¿Qué se puede esperar para este y los próximos años?

La inteligencia artificial (IA) dentro de los servicios que ICS ofrece, ha fortalecido la detección de amenazas digitales, permitiendo respuestas rápidas. En el futuro, la IA mejorará la capacidad predictiva, automatizará procesos y se adaptará dinámicamente a tácticas cambiantes. Aunque la IA será clave, la colaboración con expertos humanos seguirá siendo esencial. La ciberseguridad evolucionará hacia un enfoque proactivo y resiliente para enfrentar las amenazas emergentes en el entorno digital en constante cambio.

¿Por qué las empresas de todo tipo y tamaño requieren cada vez más el apoyo de compañías como ustedes?

Las empresas buscan cada vez más el apoyo de compañías como ICS debido al aumento de amenazas cibernéticas sofisticadas. Con la creciente dependencia de la tecnología, la protección de datos sensibles, el cumplimiento normativo, la seguridad de la propiedad intelectual y la continuidad del negocio se han vuelto cruciales. Además, la evolución constante de las amenazas requiere soluciones actualizadas y adaptativas. La ciberseguridad no solo implica tecnologías, sino también concienciación y capacitación para empleados, ya que estos representan una línea de defensa importante. En resumen, las empresas buscan mitigar riesgos y proteger sus activos digitales en un entorno empresarial cada vez más digitalizado.

Esta firma ha estado operativa en el mercado durante más de 10 años, en los cuales ha visto evolucionar el tema de la ciberseguridad. Esta experiencia es su principal aliado a la hora de diseñar estrategias efectivas que respondan a los nuevos desafíos. También es lo que le ha permitido a sus clientes trabajar con la tranquilidad de contar con un aliado robusto y responsivo.