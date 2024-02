Dukhas y Acromen relatan sus experiencias con el suicidio y hablan para que nunca tenga que estar nadie más en silencio, en su obra 'Presuntos suicidas'

Es la primera vez que Dukhas y Acromen publican un libro. Siempre han tenido esa pasión por escribir, y ahora la conviertan en una herramienta de prevención; acompañados por Círculo Rojo, sacan a la luz Presuntos suicidas. Una obra para intentar concienciar a la sociedad de un tema que concierne a todos los individuos y que puede experimentar cualquier persona sin importar la raza, el color o la religión.

No existe lo que no se nombra. Y es por eso que ambos autores han decidido plasmar entre líneas un poco de esperanza para todos los gritos de auxilio que están silenciados por enfrentarse a un tema que aún sigue siendo tabú.

Es un libro "intimista, emocional y profundamente humano que pretende visibilizar el tema", tal y como relatan los autores, los cuales se han visto inspirados por su propia experiencia, ya que las vivencias que han tenido a lo largo de su vida les han impulsado a plantar cara al suicidio y entender que contarlo es la mejor manera de prevenirlo.

El lector se va a encontrar de frente con una realidad. Con la verdadera pandemia del siglo XXI. Con las vivencias de los autores. Sus intentos, sus terapias, lo que les calmaba la ansiedad y lo que ellos sienten cuando les abruma la tristeza. Descubrirá también datos oficiales, metáforas de los supervivientes, citas de filósofos orientales y occidentales y ayuda. Ayuda materializada en teléfonos y recursos para que, si alguien lo necesita, sepa que no está solo.

Sinopsis "En tus manos tienes un ejemplar de un libro que habla del suicidio. Hablar del suicidio es la principal herramienta de prevención. Este libro es una interesante obra, intimista, emocional y profundamente humana. Merece la pena destacar varios aspectos: el extraordinario dominio de la prosa, que, sin ser vulgar, es cercana, realista, creíble y efectiva, pero rica en matices; el tono reflexivo que se impone desde el primer momento, así como su capacidad para arrastrar al lector desde la primera página y hacer que empatice con los protagonistas, ya que todos, a lo largo de nuestra existencia, alguna vez hemos sido o seremos Presuntos Suicidas.", afirma el autor.

Autores Dukhas (Palma, 1970). Es un pensador a tiempo parcial amateur que estudió Filosofía y Letras y un máster sobre Competencias Emocionales para intentar comprender el porqué del sufrimiento propio y ajeno. Es un alma perdida en un universo inefable lleno de contradicciones y aprendizajes. Persona abnegada, vital y con ganas de vivir, pese a los múltiples carruseles emocionales que le han tocado vivir.

Acromen (Menorca, 1973). Educadora infantil. Amante de la fotografía y los animales. Deportista, cuando su estado de ánimo se lo permite. Inquieta, apasionada, hiperactiva, altruista, defensora de las causas perdidas y compañera de una depresión crónica desde hace 25 años.