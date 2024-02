Enrique de Guindos Carretero lleva a los lectores de viaje a la costa almeriense de la mano de 'Viento y sal'

Enrique de Guindos Carretero lleva escribiendo desde que tiene uso de razón. Conserva en su disco duro del ordenador alguno de los relatos que nunca ha querido sacar a la luz. Ahora, publica Viento y sal de la mano de la editorial Círculo Rojo.

Lo que más destacaría el autor de su libro es "la puesta en valor de un paraje único, no referido a un solo pueblecito costero de Almería, sino a toda una zona que ha conseguido conservar en gran medida un atractivo mágico que no se ve en otras zonas del Mediterráneo, en donde el turismo indiscriminado ha causado verdaderos estragos. En la época a la que se refiere el libro, los pueblos del levante almeriense aún gozaban de una paz, de un sosiego, que no se veía en otros lugares turísticos".

Es un libro con una fresca narrativa, de fácil lectura y orientado a todos los públicos. Una historia sencilla que apasionará a los almerienses y a todos aquellos ciudadanos que quieran conocer un poco más de la costa de Almería. En ella se ha inspirado para escribir estas líneas, ya que pasó muchos años en San José, veraneando o en vacaciones, durante los años setenta y ochenta.

Sinopsis A mediados de la década de los ochenta del pasado siglo, quedaban pocos pueblos de la costa mediterránea donde el turismo aún no hubiese irrumpido con excesiva crudeza. Viento y sal narra, desde la perspectiva de Julián Crespo, un escritor, la historia de uno de esos lugares que en aquella década aún no estaba sobreexplotado. A finales de uno de los últimos veranos de aquel decenio, Julián da un paseo por su playa y rememora pasajes de la historia de ese pueblo, imaginario, que recoge la esencia de muchas de las localidades costeras que se pueden encontrar en el levante almeriense.

Mientras la primera tormenta otoñal se gesta sobre el cielo del pueblo, Julián nota que en su mente de escritor bulle algo que no acaba de identificar. Poco a poco, las nubes se arremolinan durante su paseo, para acabar dando lugar a una gran tempestad, a la vez que Julián descubre lo que en su cerebro se ha ido conformando durante todos los años vividos en la localidad.

En sus páginas, Viento y sal narra el final de una época y el comienzo de otra, tal y como el verano que Julián despide durante su paseo va dando lugar a un incipiente otoño.

Autor Enrique de Guindos Carretero (Almería, 1966) pasó gran parte de su infancia veraneando en San José, un pueblecito costero perteneciente al actual Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Sus rincones y playas marcaron su infancia y quedaron grabados a fuego en su corazón. Con esta, su primera novela, ha querido rendir un homenaje a todas estas pequeñas localidades que él mismo conoció de primera mano en los albores de un turismo que iría llegando poco a poco a finales del siglo pasado.