Coaching mujeres con la coach personal experta Mónica Pes

El coaching mujeres se centra en ayudar a las mujeres a reflexionar sobre sí mismas y proporcionar apoyo, orientación y motivación para desarrollar acciones que puedan alcanzar su máximo potencial, aumentar su bienestar y también mejorar su rendimiento. En los últimos años, esta disciplina se ha convertido en una herramienta ampliamente poderosa para el crecimiento y empoderamiento de esta población.

En este contexto, Mónica Pes, coach personal especializada en coaching para Mujeres, se posiciona como una de las profesionales más destacadas en este campo. Su enfoque se centra en la comprensión profunda de los desafíos que enfrentan las mujeres en la actualidad y crear un entorno de apoyo que permita a esta población trabajar en su desarrollo personal.

A través de una entrevista, la experta en coaching para mujeres, comparte todos los aspectos relacionados con sus servicios y que le motivó a iniciarse en este campo.

Mónica, ¿qué te inspiró a especializarte en coaching para mujeres?

Han sido varias las razones. Durante la pandemia tuve mucho tiempo para leer, pensar y reflexionar. Mi rutina cambió y eso me hizo pensar en cómo las mujeres enfrentamos los desafíos personales y profesionales, debido a factores como la discriminación por género, las expectativas sociales y culturales, las responsabilidades familiares…

Reflexionar en profundidad sobre la forma en la que fuimos educadas y “condicionadas”. Me dediqué a estudiar cada carpeta de las mujeres que acudieron a mi consulta hasta ese momento y fui sacando conclusiones. Mi empatía hacia las experiencias y desafíos que lograron abordar con éxito durante los procesos de coaching fue lo que las llevó a cumplir sus objetivos.

Así mismo esos “éxitos” es lo que me llevó a sistematizar y crear los tres programas de coaching mujeres en primer momento y luego los talleres para grupos de mujeres con el objetivo de ayudar a crear un entorno de apoyo y comprensión donde las clientas se sientan cómodas compartiendo sus preocupaciones y trabajando cada una en su desarrollo personal.

Así decidí ofrecer un enfoque único y centrado en las necesidades de las mujeres, brindando sensibilidad, empatía y apoyo para empoderarlas en su desarrollo personal y profesional. Acompañarlas a reconocer y aprovechar su propio potencial para lograr lo que se propongan y alentarlas a alcanzar sus metas y objetivos con confianza y determinación.

¿Cuáles son los principales desafíos que has observado en tus clientas y cómo abordas estos desafíos en tu enfoque de coaching?

A mi consulta llegan mujeres de diferentes edades y profesiones, amas de casa, empleadas de comercio, enfermeras, profesoras, fotógrafas, peluqueras, secretarias de empresas o estudios jurídicos, médicas, asesoras de inmobiliarias. Son mujeres con necesidades diferentes.

Son mujeres con inquietudes, con ganas de mejorar su situación laboral o personal, mujeres que quieren independizarse, empoderarse, volver a retomar sus estudios, cambiar de trabajo, mudarse a otra ciudad o país, vivir los objetivos que llevan tiempo soñando y que solas no los han podido lograr.

Por eso en mi web comienzo por hacer estas preguntas: “¿Te sientes estancada en algún área de tu vida?”, “¿Tienes una meta o un objetivo que quieras cumplir?”, “¿Llevas tiempo necesitando hacer un cambio personal o profesional?”. Al abordar estas preguntas, podemos trabajar juntas para identificar las áreas de estancamiento, establecer metas claras y desarrollar un plan de acción para hacer los cambios necesarios tanto a nivel personal como profesional.

¿Qué motivos racionales y emocionales tiene para contratar un asesoramiento contigo?

En el mundo somos solo unos 53.500 profesionales en Coaching Certificados por las Asociaciones Profesionales que velan por evitar el intrusismo en la profesión.

Por motivos racionales, puedo acreditar mi certificación en ASESCO (Asociación Española de Coaching), en la EASC que es la (European Association for supervisión and Coaching.), esta última con sede en Berlín, Alemania. Estas son razones de peso por la rigurosidad con la que nos enfrentamos para ser avalados por estas asociaciones.

Y los motivos emocionales que creo que son válidos; es mi manera de relacionarme, de comunicarme, de entablar un diálogo abierto y cálido para que las sesiones fluyan y con ello, el proceso sea exitoso para ambas. Yo como coach pongo todo mis conocimientos y creatividad al servicio del proceso que realizaremos juntas y mis clientas ponen su tiempo y energía en la ejecución del plan de acción proyectado, para lograr el objetivo deseado.

De mujer a mujer, surge un lenguaje más allá de las palabras. Una empatía que posibilita la comunicación y la toma de conciencia de cómo hemos sido educadas, de nuestro potencial interior, de nuestro talento innato, de las capacidades, habilidades y fortalezas que tenemos y que son claves para reconocernos y recorrer los pasos hasta llegar a la meta establecida.

He creado programas de 3, 6 y 9 meses de duración para que las mujeres puedan elegir el que se adapte a sus aspiraciones personales o profesionales. De esta manera, les aseguro qué si trabajamos juntas en el plan de acción, en la fecha prevista, habrán cumplido su objetivo y además habrán aprendido un método para seguir planteándose metas y cumplirlas.

¿Podrías describir brevemente tu proceso de coaching para mujeres y cómo lo adaptas a las necesidades individuales de tus clientas?

El primer paso es comprender y definir claramente el objetivo que la trae a la consulta. Siempre ofrezco una primera entrevista gratuita para verificar que mediante el coaching mujeres podrán lograr ese objetivo, explorando en profundidad la naturaleza del desafío, sus causas subyacentes y cómo impactará en su vida personal y profesional.

El segundo paso es Explorar si existen creencias limitantes que puedan obstaculizar el proceso que iniciaremos.

El tercer paso es establecer juntas que las metas que se propongan sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo determinado (SMART).

Así es como llegamos a desarrollar estrategias y acciones concretas para alcanzarlas. Esto puede implicar identificar recursos y herramientas necesarias, con lo que diseñar un plan de acción detallado para seguir adelante.

Es de suma importancia mi acompañamiento entre sesión y sesión para proporcionarles lo que llamamos retroalimentación constructiva, celebrar logros alcanzados y ajustar estrategias según sea necesario para superar obstáculos que pudieran surgir.

Revisar, reflexionar y evaluar qué el plan de acción esté funcionando bien, ver si necesita ajustes y cómo se pueden mantener los avances logrados.

En mis programas de coaching decidimos el día final del proceso, día en el que estará cumplido el objetivo por el que celebraremos los logros alcanzados y conoceremos los pasos del proceso para que sirvan de experiencia para futuros desafíos.

¿Cómo integras el empoderamiento femenino en tu práctica de coaching?

Personalmente, el coaching me ha servido para hacer grandes cambios en mi vida. Cambios en positivo. Por eso sé que es posible, y lo compruebo semana a semana con mis clientas y sus logros.

Mi visión a largo plazo es que cada mujer a la que yo pueda acompañar se sienta empoderada y capacitada para tomar el control de su vida, alcanzar sus metas y enfrentar cualquier desafío realista con confianza y determinación.

¿Has tenido alguna experiencia particularmente gratificante al trabajar con mujeres a través del coaching? ¿Podrías compartir un ejemplo?

Sí, cada una de las metas alcanzadas tienen un componente emocional gratificante, ya que constituye el cambio que esas personas deseaban y cumplieron con ellas mismas en primer lugar, por supuesto. Es lo que me fascina de esta profesión.

Recuerdo por citar a una, como me pides, a Carmela, ella trabajaba en una empresa en la que, lamentablemente, había un vínculo laboral tóxico, mediante el cual trataban mal a los empleados de varias formas. Desde faltas de respeto, como el trato desconsiderado por parte de los superiores, así como prácticas injustas como horas de trabajo no remuneradas y cambios arbitrarios de tareas sin una comunicación adecuada.

Además, es importante destacar que la jefa de personal, quien tenía un papel crucial en el manejo de los empleados, ha demostrado comportamientos inaceptables. Esto incluía actitudes degradantes hacia el personal, como gritos y falta de profesionalismo, lo que crea un ambiente de trabajo hostil e incómodo para todos los empleados.

Con el agravante de observar que estas conductas eran toleradas y, de hecho, parecen ser apoyadas por el gerente y el dueño de la empresa. Y esto lo digo en presente, ya que la empresa continúa así. La que ha hecho el cambio es Carmela, que ha cumplido “su sueño” de tener una floristería que lleva actualmente con éxito y creatividad. El proceso de emprender de Carmela ha sido fantástico y verla ahora feliz con la meta cumplida es muy gratificante.

¿Cómo crees que el coaching para mujeres puede contribuir al empoderamiento y la igualdad de género en la sociedad en general?

El empoderamiento femenino implica adoptar un enfoque holístico que reconozca y promueva la igualdad de género, el liderazgo femenino y el fortalecimiento de las mujeres en todos los aspectos de sus vidas.

Esto se logra a través fomentar la autoconfianza, el desarrollo de habilidades de liderazgo, la promoción de la autorrealización se logra cuando descubren su verdadero potencial y se comprometan activamente con su propio desarrollo personal y profesional, la defensa de la igualdad de género y la creación de redes de apoyo en la sociedad.

Modestamente, espero qué a través de mis sesiones de coaching, las mujeres experimenten un crecimiento personal significativo para crear una comunidad de mujeres fuertes y solidarias que se apoyen mutuamente, compartan experiencias y aprendizajes, y se inspiren unas a otras para lograr sus metas y se sientan más conectadas consigo mismas, con sus seres queridos y con su entorno.

Más allá del logro de objetivos individuales, Mónica visualiza el empoderamiento femenino como la oportunidad de crear una comunidad de mujeres fuertes y solidarias que se brinden apoyo mutuamente en su camino de crecimiento y éxito. En ese sentido, gracias a su enfoque holístico y compromiso con el empoderamiento de la mujer, la especialista se caracteriza por realizar un trabajo transformador en el que cada vez más mujeres tienen la posibilidad de descubrir su verdadero potencial y alcanzar nuevas metas en todas las áreas de su vida.