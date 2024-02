ZTE trae a España el nuevo nubia Neo 5G, el smartphone gamer al alcance de todos

El nuevo ZTE nubia Neo 5G destaca por su estética futurista con hasta 18GB de RAM y una tasa de refresco de tasa de refresco de 120Hz, perfecta para disfrutar de los juegos más exigentes. El dispositivo se encuentra ya disponible a través de Vodafone con un precio de 299€ ZTE, proveedor internacional de telecomunicaciones, soluciones de tecnología empresarial y de consumo para Internet móvil y dispositivos, anuncia la llegada a España del ZTE nubia Neo 5G, bajo el claim ‘Better Gaming for All’. El dispositivo, enfocado al sector gamer, se distingue por una atractiva combinación entre potencia, con un procesador UNISOC T820 que alcanza los 2,7 GHz, una tasa de refresco de 120 Hz, la rapidez que ofrece la red 5G, y un rendimiento de hasta 18 GB de RAM. Todo ello en un smartphone que no supera los 300 €.

Sus medidas de 163.7 x 75 mm, junto con un rompedor y marcado diseño geométrico, integran un panel LCD ISP de 6.6 pulgadas con resolución Full HD+ de 2408 x 1080 píxeles que proporciona toda una experiencia de juego inmersiva con vibrantes colores, que potencian la experiencia de cada jugador. También cuenta con una tecnología que mejora el brillo de la pantalla en un 35%, con el objetivo de que el uso al aire libre del smartphone sea totalmente agradable a la vista. Acorde a las últimas tendencias, sus 7.98 mm de grosor también acompañan la línea de diseño para facilitar el agarre y resultar agradable en mano. Además, gracias a una tasa de refresco de 120 Hz, la pantalla garantiza un desplazamiento fluido y sin interrupciones hasta en los juegos más exigentes.

Este dispositivo cuenta con 256 GB de almacenamiento interno para así evitar cualquier problema de almacenamiento de juegos, videos e imágenes. Los usuarios gamer suelen hacer un uso muy exigente de su smartphone, por ello el ZTE nubia Neo 5G cuenta con una memoria RAM de 8 GB ampliable hasta 18 GB con la tecnología de IA especial de ZTE para la gestión de la RAM. El procesador Unisoc T820 en este dispositivo logró alcanzar una puntuación de 422 384 en la plataforma de evaluación AnTuTu, lo que asegura una ejecución totalmente fluida de cualquier tipo de aplicación y con un óptimo rendimiento.

Este dispositivo, aunque enfocado en un perfil gaming, mantiene una equilibrada configuración de cámaras: cámara frontal de 8MP y cámara trasera dual. La principal posee un sensor de 50 megapíxeles con IA, para ofrecer imágenes muy detalladas, y otra lente extra con 2MP FF. Además, cuenta con una nueva actualización de software del modo noche que permite eliminar el ruido y convertir cada toma nocturna en una imagen completamente nítida.

El mundo del gaming profesional en tus manos con un diseño renovado

El ZTE nubia Neo 5G consigue que cualquier usuario alcance una experiencia inmersiva totalmente profesional gracias a sus tres modos de juego diferentes, cada uno reasignando recursos de CPU según lo seleccionado: ‘Bajo’, para un juego de larga duración y bajo consumo; ‘Medio’, con asignación automática de recursos de la CPU/GPU en función del rendimiento del juego y ‘Alto’, el mejor modo para el rendimiento potenciado en los juegos más exigentes.

Los jugadores también tener un acceso rápido a un panel de juego, deslizando hacia la derecha dos veces una vez en el juego, donde se puede ver el rendimiento en directo de la CPU, cambiar los modos de juego, silenciar llamadas o grabar pantalla.

Otro punto destacable de este nuevo smartphone es el sistema de disipación de calor multicapa que posee. Con esta estructura, se incrementa significativamente la eficiencia de evaporación del calor para evitar un sobrecalentamiento excesivo, mientras el usuario disfruta de juegos, hasta los que tienen exigencias más altas de lo habitual. También cuenta con la tecnología de audio envolvente DTS:X ULTRA que ayuda por su parte a crear una atmosfera inmersiva.

Este smartphone también ofrece la posibilidad de bloquear el nivel de brillo para asegurar que los cambios de luz no afecten al usuario y, además, tiene en cuenta la importancia de proteger la vista de aquellos que utilizan muchas horas el teléfono con un sistema que reduce la luz azul y ajusta la pantalla a colores cálidos, para aumentar de esta manera la comodidad y reducir la vista cansada.

Otra característica destacable del dispositivo es su Game Space desde donde jugar y gestionar de forma más fácil y especifica todas las características de cada juego. Además de tener una la opción de recordatorio de juego o el Separación de Carga, que permite tomar energía directamente del cargador, por lo que evita por completo la batería y, por tanto, su desgaste y calentamiento.

Cuenta con SIM dual (nano+nano) con sistema de intercambio inteligente, lo que facilita el cambio a la tarjeta secundaria si la señal de la primera es inestable. Para disfrutar de un uso más fluido, incorpora sistema operativo Android 13. Además, gracias a su chip NFC, el ZTE nubia Neo 5G permite realizar pagos contactless de forma rápida y segura en cualquier establecimiento. El dispositivo también integra un sensor de huellas dactilares lateral, Bluetooth 5.2, GPS y puerto USB-C.

El ZTE nubia Neo 5G dispone de una gran batería de 4500 mAh de capacidad que le otorga toda la energía necesaria para cumplir con las exigencias de cualquier usuario y poder jugar por un periodo prolongado de tiempo. Y, gracias a su carga rápida de 22.5 W, el usuario puede recargar el dispositivo durante una hora y ganar hasta medio día más de uso.

Precio y disponibilidad

El ZTE nubia Neo 5G se encuentra disponible en España en el color ‘Phantom Black’. Se puede adquirir a través de Vodafone por 299 € o a precio reducido por 199 € o 4 €/mes, si se contrata una línea con la compañía telefónica. Además, como regalo por la adquisición del dispositivo, la operadora también regala unos ZTE Buds 2.

El equipo está disponible en tiendas Vodafone y en su página web: https://www.vodafone.es/c/tienda-online/particulares/catalogo-moviles/zte-nubia-neo-5g-con-zte-buds-2-negro-256gb-315402/