Transformarse en un experto en dermocosmética; la clave del éxito está en el propio evento

Cómo organizar un evento Dermo y potenciar las ventas.

La importancia del evento personalizado en Dermocosmética El 80% de los consumidores prefieren comprar productos de cuidado de la piel después de recibir recomendaciones personalizadas. Este dato revela una verdad fundamental en el mundo de la dermocosmética: la importancia de la personalización y el asesoramiento cercano.

Tras años de experiencia en el ámbito de la belleza y el cuidado de la piel, se ha notado un patrón interesante: la mayoría de los clientes encontraban su éxito en la dermocosmética cuando participaban en eventos organizados por promotores o laboratorios. Este insight llevó a fundar DERMO 360º, con la intención de transformar esta dinámica y capacitar a los clientes para que organicen sus propios eventos, independientemente de las marcas.

Ventajas de organizar un propio evento Dermo La transformación que se experimenta al crear y llevar a cabo un evento propio es asombrosa. No solo se establece un vínculo más profundo con los clientes, sino que también se observa un aumento significativo en las ventas. Al organizar un evento, se tiene la oportunidad única de conocer a los clientes en un nivel más personal, recomendando productos que se ajusten a sus necesidades específicas y, de este modo, aumentar la satisfacción del cliente y optimizar el tiempo empleado.

Además, los eventos dermo atraen a clientes interesados en el cuidado de su piel, lo que facilita el proceso de asesoramiento y venta. Estas ocasiones no solo sirven para captar nuevos clientes, sino también para fidelizar a los ya existentes. La confianza que se genera en estos encuentros es invaluable y se traduce en ventas continuas y clientes leales.

Historias de éxito: casos reales de emprendedores en dermocosmética El caso de Sunana, de @farmaciabautistahidalgo, una farmacéutica que deseaba destacar en el mundo de la dermo, pero se enfrentaba al desafío de que sus clientes no demandaban este tipo de productos. La empresa decidió ayudarla a superar estos obstáculos y atraer nuevos clientes.

Crearon un evento solar en su farmacia y los resultados fueron extraordinarios: más del 80 % de los asistentes compraron productos dermo en el mismo día. ¿Cómo lo lograron? Aquí se presentan las claves del éxito:

Superar el miedo y ofrecer experiencias únicas: Ofrecieron una experiencia única con asesoramiento personalizado gratuito, descuentos y promociones exclusivas. ¡Los resultados fueron asombrosos!

Atraer y conquistar a nuevos clientes: Enfocaron el evento en el cuidado de la piel y demostraron la experiencia de Sunana y su equipo en dermo. Los clientes se sintieron motivados a probar nuevos productos y a superar sus propias dudas.

Apoyo especializado en la organización: Brindaron asesoramiento en la planificación y ejecución del evento, garantizando su éxito. Este valor añadido marcó la diferencia.

En resumen, Sunana logró facturar hasta 3.000 € en su primer evento solar, y en el segundo evento "Recupera tu Piel del Sol" superó los 5.000 €, convirtiéndose ahora en un referente en el cuidado dermo.

Aquellos titulares de farmacia que vean la posibilidad de duplicar su facturación en dermocosmética este año, están invitados a unirse al programa, donde recibirán ayuda personalizada para lograrlo.