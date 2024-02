Contratar a un especialista digital de seguros de viaje y de salud con Coverontrip

Actualmente, la movilidad global es una constante por parte de las personas que anhelan la vivencia de nuevas experiencias en distintos territorios. Dado que se trata de lugares en los que no se habita con regularidad, al viajar es importante priorizar la seguridad, incorporando de manera anticipada seguros de viaje que se adecúen al estilo de travesía a realizar. Coverontrip, como una compañía de las líderes en el ámbito de los seguros de viaje y la salud, proporciona una innovadora plataforma digital desde la cual obtener una cobertura a medida para todo tipo de viajes. Su amplia variedad de soluciones especializadas y personalizadas garantizan una asistencia y resguardo sin igual, adaptándose a las necesidades cambiantes de los viajeros contemporáneos.

Experto digital de seguros de viaje y de salud La plataforma digital especializada en seguros de viajes Coverontrip ha logrado fusionar tecnología y seguridad para ofrecer coberturas a medida. Desde una interfaz digital, fácil de comprender y usar, los viajeros independientes pueden gestionar su solicitud en cuestión de segundos. El costumer journey optimizado de Coverontrip permite que cualquier persona pueda encontrar el seguro que mejor se adecúa a sus necesidades, simplificando no solo el proceso de adquisición de pólizas, sino también el acceso a la misma cuando sea requerida. Desde su plataforma mobile first, se prioriza la navegación desde dispositivos móviles agilizando la gestión del seguro de viajes con flexibilidad. Ya sea para viajes en el territorio nacional o en destinos internacionales, de corto, mediano o largo plazo, los viajeros cuentan con una tarjeta digital disponible en todo momento y lugar, que avala la cobertura seleccionada en Coverontrip.

Seguros de viaje a medida Comprendiendo que cada viajero aborda experiencias diferentes, Converontrip ha desarrollado seguros de viajes que habilitan una personalización sin precedentes. Las pólizas se caracterizan por brindar una cobertura integral que se ajusta a los desafíos específicos de cada travesía, considerando el destino, la modalidad de viaje y otros aspectos.

Tanto los estudiantes que se adentran en experiencias académicas internacionales, como las parejas que abordan su anhelada luna de miel o familias que se embarcan en un crucero, pueden contar con seguros de viajes que responden con un respaldo completo y preciso a cualquier eventualidad anticipada. Estas pólizas permiten que, de ser requeridos, los gastos médicos sean solventados por la empresa, accediendo además a un servicio de asistencia al viajero superior.

A su vez, bajo los llamados Smartcots, la empresa permite que cada asegurado diseñe su póliza con coberturas adicionales, brindando tanto resguardo sanitario como de otros aspectos personales y materiales. Los Smartcots son coberturas adicionales que, durante el viaje, sirven para proteger no solo la salud propia, sino también bienes muy específicos, tales como equipos de golf o ski, mascotas, gadgets, tarjetas de crédito y excursiones no realizadas. Al solicitar un seguro de viaje en Coverontrip, el viajero puede ampliar el servicio, con estas diversas alternativas que respondan a su estilo de vida y de travesía, con la garantía de contar con un respaldo amplio a nivel internacional.