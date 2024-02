Practicar pilates online a través de la plataforma Bienestar Pilates

Las clases de pilates online están en auge.

La posibilidad de practicarlo en casa y contar con la misma orientación que se recibiría en un centro especializado abre la oportunidad a muchas personas interesadas. En plataformas especializadas como Bienestar Pilates incluso se obtiene flexibilidad en horarios y métodos que se adaptan a la rutina de cualquiera.

La atención que ha despertado esta disciplina no ha pasado desapercibida. Por una parte, están los beneficios que han sido corroborados en numerosos estudios realizados por instituciones acreditadas. Por el otro, el apoyo que le han demostrado estrellas de cine, deportistas e influencers.

Clases de pilates online para cada tipo de necesidad Bienestar Pilates es una plataforma diseñada para las mujeres que no tienen tiempo de acudir a un centro de prácticas presenciales. Su propuesta de pilates online consiste en clases de corta duración, que se pueden realizar a cualquier hora del día. Es un método que se adapta a diversas rutinas y niveles de práctica para mantenerse en forma. A cambio de una cómoda cuota mensual, trimestral o semestral, las inscritas pueden acceder a un calendario de entrenamiento por mes. En él se pueden ver con antelación las clases que tendrán en los siguientes días y escoger las que más les interesen. Todas las clases están programadas para conseguir resultados equilibrados y objetivos específicos con el entrenamiento.

En términos generales, esta plataforma asegura que, en tan solo 10 sesiones, las personas podrán sentir un cambio notable en su cuerpo. Con 20 de esas clases, esos cambios serán visibles, y en 30, el organismo habrá evolucionado para mejor. En Bienestar Pilates se puede acceder a clases específicas para principiantes, alumnas avanzadas o para la atención de áreas específicas como la espalda.

Ventajas que aporta Además de los beneficios de realizar esta práctica desde la comodidad de la casa, el pilates online mantiene las mismas virtudes de su versión presencial. Por un lado, mejora la postura corporal, ya que se enfoca en la respiración y la posición de la columna. En poco tiempo, la persona logra mejorar la posición del abdomen, pecho y hombros, favoreciendo su postura de pie, sentada o mientras camina. Por otro lado, con la práctica del pilates online, las personas tienen la posibilidad combatir el estrés de forma efectiva. Esta disciplina refuerza el control mental sobre el movimiento, el equilibrio, la respiración y la fuerza. Los especialistas de la plataforma Bienestar Pilates, garantizan que con el pilates se le enseña al cerebro a suspender las preocupaciones que generan ansiedad.

Por último, pero no menos importante, a nivel físico el pilates contribuye a moldear la figura, debido a que define todos los grupos musculares. Es un entrenamiento de bajo impacto compatible con cualquier persona, independientemente de su condición física inicial. Además, su práctica contribuye a la flexibilidad muscular, gracias a sus ejercicios de estiramiento y elongación, con lo que se consigue un alargamiento de los músculos.