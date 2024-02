El programa de Bachelor´s Degree in International Hotel Management que ofrece Vatel

A la hora de gestionar un hotel, son indispensables los perfiles capacitados para asumir roles de liderazgo, ya que son los encargados de crear un entorno de trabajo positivo y colaborativo en el que todos los empleados se sientan motivados y valorados, y puedan así satisfacer las expectativas de los huéspedes.

En este aspecto, el programa de Bachelor´s Degree in International Hotel Management de la Escuela de Dirección Hotelera Internacional Vatel tiene como objetivo formar a futuros profesionales en dirección operativa para cualquier departamento hotelero, con prácticas incluidas en hoteles de 3 a 5 estrellas.

La importancia del liderazgo en un hotel En la industria hotelera, el objetivo de las empresas es proporcionar a los clientes el mejor servicio posible, por lo que el éxito de un negocio depende directamente de la satisfacción de los huéspedes. En este marco, el liderazgo de los mandos superiores es fundamental para que cada uno de los empleados pueda cumplir con su rol de forma eficiente y trabajar de manera proactiva con los miembros de su equipo, manteniendo una buena comunicación y teniendo la capacidad de resolver problemas.

De este modo, asumir roles de liderazgo en este tipo de establecimientos implica comprender las necesidades de diferentes personas para construir relaciones colaborativas y constructivas que permitan no solo mejorar el servicio al cliente, sino también establecer un buen vínculo con los proveedores. Por ende, los profesionales que se desempeñen en estas funciones deben contar con habilidades interpersonales, visión y aptitudes comunicativas y de motivación, entre otras competencias importantes.

Formarse para asumir el liderazgo en empresas hoteleras, en Vatel A través de un método de enseñanza francés que combina teoría con práctica en hoteles, la Escuela de Dirección Hotelera Internacional Vatel ofrece a quienes han aprobado los estudios de bachillerato la posibilidad de incorporarse al mercado laboral ocupando puestos de dirección operativa en cualquier departamento hotelero. Para ello, los candidatos deben estudiar el programa de Bachelor´s Degree in International Hotel Management, el cual tiene una duración de 3 años, conjugados con 16 meses de prácticas en hoteles de 3 a 5 estrellas en España y otros países.

Así, los alumnos podrán adquirir experiencias vinculadas con la realidad de su futura profesión, desarrollando aptitudes para el trabajo en equipo. A su vez, el plan de estudios contempla actividades extracurriculares que buscan ampliar los conocimientos de los estudiantes, mejorando tanto sus habilidades directivas como su capacidad estratégica y su espíritu emprendedor.

Con un 97% de los alumnos que se incorporan a un puesto de trabajo en los primeros 6 meses desde su titulación, el programa de Bachelor´s Degree in International Hotel Management de Vatel es una de las mejores opciones para quienes apuntan a ocupar roles de liderazgo dentro de la industria hotelera.