Extremadura brilla en Fitur 2024. Una experiencia única con alimentos, naturaleza y cultura

Madrid, febrero de 2024.- Extremadura destacó con fuerza en Fitur 2024, una de las ferias turísticas más importantes de España, celebrada del 24 al 28 de enero. La región, en su empeño por posicionarse como la alternativa ideal a los destinos convencionales de playa y grandes ciudades, cautivó a los visitantes con su singularidad y una oferta extraordinaria.

La fusión magistral de naturaleza, patrimonio histórico, gastronomía y cultura convierte a Extremadura en un destino único. Un lugar que invita a la reflexión, al encuentro con la tradición y las raíces, y a explorar el pasado. Bajo el lema 'Extremadura Extraordinaria', la región desveló una nueva identidad, plasmada en un logotipo y gráficas que capturan la esencia de este destino inigualable.

El stand de Extremadura en Fitur no solo deslumbró por sus alimentos de calidad, sino también por un programa de actividades intensas que abarcaron los cinco días de la feria. El sector turístico y el territorio tomaron protagonismo, reorganizando los espacios para enfocarse en las prioridades de la región.

Durante los tres días destinados a los profesionales (24, 25 y 26 de enero), se ofrecieron actividades diseñadas para que las empresas y destinos turísticos aprovecharan al máximo esta plataforma. El fin de semana (27 y 28 de enero) estuvo dedicado a mostrar al público la diversidad de la oferta turística y de ocio de Extremadura.

El stand de la Junta de Extremadura El stand de Extremadura, con sus 980,5 m², se caracterizó por su sencillez, frescura y diseño gráfico innovador. Tres rótulos de gran tamaño con la palabra "Extremadura" delimitaban significativamente el área superior. Los diferentes espacios ofrecían información detallada sobre turismo rural, naturaleza, cultura, gastronomía y los territorios turísticos de Badajoz y Cáceres, así como enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad.

Zona de Conocimiento Presentaciones de proyectos turísticos, novedades regionales y mesas de diálogo (Extremadura Única, Extremadura Extraordinaria y Extremadura Talento Puro) con especialistas de diversos ámbitos. Actividades para el público también formaron parte de esta sección.

Zona de Sinergias Espacio para que empresas y entidades extremeñas se encontraran con agentes turísticos nacionales e internacionales. Asesoramiento individualizado y representantes de importantes empresas de comercialización estuvieron disponibles para profesionales extremeños. Las asociaciones regionales del sector contaron con un espacio propio.

Zona de Experiencias Dedicada a demostraciones y degustaciones de gastronomía, así como píldoras de conocimiento con charlas breves sobre tendencias de viaje, emprendimiento, gestión y sostenibilidad dirigidas a profesionales.

Experiencias gastronómicas con alimentos de Extremadura en Fitur Las experiencias gastronómicas fueron un punto álgido del evento, llevando a los visitantes a un viaje culinario por la rica oferta gastronómica extremeña, en una feria que destaca como la más relevante del turismo en España y a nivel internacional.

Miércoles, 24 de enero

Showcooking Restaurante Agallas Gastro & Food: el chef Antonio Luis Falcón, tercer mejor cocinero de España en el Campeonato Nacional de Gastronomía de 2023, deleitó con dos platos maridados con vino DOP Ribera del Guadiana.

Sabor a dehesa y olivar extremeños – Hábitat Cigüeña Negra: Promoción de la Ruta del Ibérico ‘Dehesa de Extremadura’ y de la Ruta del Aceite de Extremadura, con degustación de productos diferenciadores y prácticas sostenibles.

Jueves, 25 de enero

A cava con jamón – Cata con Cati Wine and Birds Tours: promoción de la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana con una armonía de tres cavas de Almendralejo (DOP Cava) y tres partes diferentes de jamón ibérico DOP ‘Dehesa de Extremadura’.

Manzanilla cacereña, el gran tesoro del norte de Extremadura – Almazara As Pontis y Hotel Rural A Velha Fábrica: Cata de AOVE ‘Vieiru’ de As Pontis y armonización con un plato elaborado en Restaurante Carlos Carrasco.

Toro y gastronomía: Taurotapas FitCoria (Feria Internacional del Toro de la Ciudad de Coria) y Ayuntamiento de Coria: promoción de la carne ibérica de toro de lidia y su aplicación en la gastronomía como producto ecológico natural.

Con queso y vino hacemos camino – DOP Queso de Acehúche: maridaje de quesos de la DOP Queso de Acehúche con vinos de la DOP Ribera del Guadiana.

Jamón DOP ‘Dehesa de Extremadura’: ¿Por qué solo lo pueden hacer unos pocos? – DOP ‘Dehesa de Extremadura’: actividad promocional de la Ruta del Ibérico ‘Dehesa de Extremadura’ con explicación del proceso de producción y degustación.

Viernes, 26 de enero

Descubre los secretos de un queso singular: la Torta del Casar – DOP Torta del Casar y Ayuntamiento de Casar de Cáceres: cata comentada de Torta del Casar y explicación del proceso de elaboración.

Show cooking Restaurante El Palancar: el restaurante El Palancar mostró su cocina tradicional actualizada con una receta maridada.

Siete claves que un consumidor de AOVE debe conocer – Oleosetin: actividad promocional de la Ruta del Aceite de Extremadura con 7 degustaciones para identificar un buen AOVE.

Show cooking Alimentos de Extremadura & Francisco Romero: presentación de una receta con protagonismo de la cereza y la miel.

Degustación de tarta de quesos de cueva Reborto – Quesos Reborto: promoción de la Ruta del Queso de Extremadura con la elaboración de una tarta de queso y degustación.

Sábado, 27 de enero

11:00-11:30: Carnaval de Badajoz, Fiesta de Interés Turístico Internacional.

11:45-12:30: Desfile del diseñador de moda Luis Fernández.

13:45-14:30: Cata de panes a cargo de Aparex (Asociación de Panaderos y Pasteleros Artesanos de Extremadura).

15:00-15:45: Cata-degustación de vinos extremeños, con Cati Bustillo en colaboración con Extremadura Avante.

17:00-17:30: Carnaval de Badajoz.

18:15: Actuación de la bailaora Fuensanta Blanco y su cuadro, con la colaboración especial del cantaor Francisco Escudero ‘El Perrete’.

Domingo, 28 de enero

11:00-11:30: La Sorpresa de Arroyomolinos, declarada recientemente Fiesta de Interés Turístico de Extremadura.

12:00-12:45: Concierto de Anam Camerata (música clásica).

12:45-13:30: Taller de cocina infantil.

14:00-14:45: Los cinco sabores de un territorio (experiencias gastronómicas).

15:15-16:00: Show cooking y degustación con la comunicadora, chef y creadora de contenido Celeste García de la Banda y Extremadura Avante.