KAYAK revela diez destinos donde las parejas DINK podrán celebrar San Valentín por todo lo alto

Pasear por la Vieja Europa o broncearse bajo el sol caribeño: algunas de las mejores maneras de celebrar San Valentín si se forma parte del conocido grupo "Double Income No Kids" En un mundo donde las decisiones son tan diversas como las personas que las toman, existen muchos que deciden disfrutar plenamente de la vida en pareja.

Entre todos los enamorados que existen en el mundo, están los llamados DINK "Double Income No Kids", o mejor dicho "doble nómina sin hijos", que como bien indica su nombre, aprovechan cualquier oportunidad para disfrutar de su pareja en citas suntuosas o viajes.

Sin embargo, hay un hilo conductor que une a todas las parejas: el amor.Para celebrarlo, este San Valentín, muchos optarán por gestos íntimos y cenas románticas, pero para aquellos que quieran celebrar a lo grande, KAYAK, el buscador líder de viajes en el mundo, trae una selección de destinos a los que escaparse un par de días y recrear ese amor de película.

Bruselas, Bélgica

Entre chocolates y cervezas o mejillones con patatas fritas, los viajeros pueden dejarse envolver en el ambiente romántico de Bruselas, a la par que disfrutan de su imponente arquitectura. Para conocer un poco más de Bélgica, Brujas, a tan solo unos minutos en tren, es una escapada ideal para pasear de la mano entre canales y calles empedradas con su persona favorita y disfrutar así de su amor.

Precio medio de vuelo ida y vuelta desde España: 124 €*

Praga, República Checa

Perderse entre sus callejuelas de arquitectura medieval al atardecer o sellar el amor en el Puente Carlos con un candado disfrutando de las vistas del Río Moldava, un símbolo de la capital checa. Y si prefieren optar por el "slow travel", la Ciudad Vieja acoge variedad de cafés y restaurantes en los que probar su comida típica y cerrar la cena para dos con un strudel.

Precio medio de vuelo ida y vuelta desde España:173 €*

Punta Cana, República Dominicana

Un paraíso caribeño para cualquier tipo de pareja. Las más activas pueden disfrutar del snorkel en Playa Bávaro y explorar la selva tropical en buggy, mientras los más relajados pueden practicar golf en campos de clases mundiales como La Romana o simplemente aprovechar todas las comodidades que brindan los resorts all-inclusive y tomarse un merecido descanso bajo el sol caribeño en plena temporada de invierno.

Precio medio de vuelo ida y vuelta desde España: 762 €*

Las Vegas, Estados Unidos

La ciudad del pecado, es el lugar perfecto para jugarlo todo por amor. Solo ella puede dar a los viajeros la posibilidad de visitar la Torre Eiffel y dar un paseo en góndola por Venecia, el mismo día y sin coger un vuelo. ¿Hay algo más romántico que eso? Pues sí, casarse con Elvis como testigo y disfrutar de hoteles de lujo.

Precio medio de vuelo ida y vuelta desde España: 810 €*

Cartagena, Colombia

Aprovechar el salto para rodearse de cultura y sabor es posible en Cartagena. Pasear por sus estrechas calles rodeadas de coloridas casas coloniales y flores exóticas puede despertar el amor en pareja, además de disfrutar de su azulado mar Caribe y sabores autóctonos como el arroz con coco. Los viajeros no pueden perderse la oportunidad de bailar champeta con su pareja y adentrarse en las culturas colombianas.

Precio medio de vuelo ida y vuelta desde España: 767 €*

Más estrellas, menos precio

Para ayudar a los viajeros a abrir las puertas de los destinos del mundo donde hay hoteles de lujo a precios más bajos, KAYAK ofrece "Lujo con 5 estrellas". Esta herramienta proporciona las tarifas medias de los hoteles de 5 estrellas en cientos de ciudades de todo el mundo y ofrece actualizaciones periódicas de precios y valiosos datos sobre el momento ideal para reservar y viajar lujosamente sin salirse del presupuesto.

*Basado en las búsquedas de vuelos realizadas en KAYAK.es y webs asociadas en el periodo comprendido entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024 para fechas de viaje entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024 con salida de aeropuertos españoles. Los porcentajes y precios son aproximados.

