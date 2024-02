A través de sus elevadores, la empresa española que revoluciona el sector hotelero

La nueva Ley Turística que impulsa el Gobierno regional (Baleares) contempla medidas para la protección laboral de las camareras de piso.

Los hoteles de 1,2,3 4 y 5 estrellas se verán obligados a incluir elevadores para facilitar y mejorar las condiciones del personal de limpieza.

La empresa española Levelit, una de las líderes en el sector de los elevadores para camas de hotel, ha lanzado al mercado su nuevo producto, el Levelit Plus, que ofrece una solución innovadora y eficiente para mejorar las condiciones de trabajo del personal de limpieza y mantenimiento de los establecimientos hoteleros.

Levelit Plus es un dispositivo que se adapta a cualquier tipo de cama y permite elevarla hasta una altura óptima para facilitar las labores de higiene y revisión, evitando así los riesgos de lesiones musculoesqueléticas que sufren muchos trabajadores del sector. El elevador se acciona mediante un mando a distancia, y cuenta con un sistema de seguridad que impide que la cama se desplome accidentalmente.

Levelit Plus cumple con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, que obliga a los hoteles a disponer de medios adecuados para proteger la salud de sus empleados. Además, el elevador contribuye a mejorar la calidad del servicio y la imagen del hotel, ya que permite una limpieza más profunda y detallada de las habitaciones.

La empresa Levelit lleva más de 10 años ofreciendo soluciones innovadoras y personalizadas para el sector hotelero. En palabras de su CEO (J.L.D)

“Nuestra diferenciación respecto a la competencia es clara: se trata de un producto español que se adapta a cualquier cama o somier, soporta hasta 120 kg. Y cuenta con una garantía de hasta 5 años”.

Con una amplia gama de productos que se adaptan a las necesidades y preferencias de cada cliente. Levelit cuenta con un equipo profesional y cualificado, que ofrece un servicio integral de asesoramiento, instalación y mantenimiento de los elevadores.

Los interesados en conocer más sobre Levelit y el resto de productos de la marca pueden visitar la web, contactar a través del correo electrónico info@levelit.es o a través de su servicio de atención al cliente en el teléfono disponible en la web.