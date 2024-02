Sto Ibérica impulsa la creatividad entre los alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra

La compañía ha impartido en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura un workshop sobre acabados de fachada con revoco. Durante la sesión, los estudiantes no solo han podido conocer las técnicas de creación de las superficies StoSignature, también han participado en un concurso in situ con sus propios diseños Sto Ibérica, filial de la compañía alemana Sto, y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra vuelven a unir fuerzas para impulsar la formación especializada en las generaciones más jóvenes del sector. Con el objetivo de trabajar y fomentar la capacidad creativa de estos estudiantes, la compañía, especializada en la fabricación de sistemas y elementos constructivos, ha celebrado en las instalaciones de esta institución un workshop y un concurso in situ sobre acabados de fachada con revoco.

La jornada, enmarcada dentro de la celebración anual de esta escuela, ha comenzado con un taller práctico dirigido a los estudiantes del Grado en Arquitectura, Grado en Diseño y del Máster Universitario en Teoría y Diseño Arquitectónico, que se imparten en el campus de Pamplona de la Universidad. Los técnicos de Sto han mostrado las técnicas de creación de sus superficies StoSignature, acabados desarrollados y comercializados por la propia compañía que se caracterizan por su amplia variedad de posibilidades de diseño en materiales y textura. Posteriormente, han sido los propios estudiantes los encargados de crear, durante una hora, sus propias superficies de fachada. Una vez terminadas, han sido expuestas al público y se han sometido a la votación de un jurado. La obra más votada y, por tanto, la ganadora, ha sido ‘Colisión’, elaborada por las estudiantes de 5.º de Arquitectura Marta Ayala Valdés y Nuria Mullerat Domingo.

"Somos dos amigas con personalidades muy diferentes, una andaluza y otra catalana. La obra refleja el debate que hemos tenido en el proceso de creación. Cada una hemos aportado ideas, a veces totalmente opuestas, que finalmente han dado un resultado que se podría considerar armónico", han explicado las galardonadas.

Por su parte, José Almagro, director general de Sto Ibérica, ha subrayado que "con este tipo de iniciativas, lo que queremos es dar un paso más hacia el futuro. El progreso solo se da a través del conocimiento y la única forma de impulsarlo, dando a conocer las últimas novedades del sector, es con la formación constante donde empieza todo: en la etapa académica. La Universidad de Navarra está siendo, en este sentido, el mejor partner para hacerlo, gracias a su prestigio y potente oferta formativa".

José Antonio Sacristán Fernández, profesorde la Escuela Técnica Superior de Arquitecturade la Universidad de Navarra, asegura que "tanto el workshop como el concurso han servido a los estudiantes para aproximarse al mundo de los acabados con morteros acrílicos y las técnicas de puesta en obra. Seguiremos colaborando con Sto Ibérica, que siempre apuesta por aportar valor a la formación de nuestros alumnos".

El premio es un viaje a Alemania junto a otros profesionales de la arquitectura y la construcción. Allí, el estudiante galardonado tendrá la oportunidad de conocer las instalaciones de Sto, así como los proyectos más emblemáticos en los que se haya aplicado StoSignature.

No es la primera vez que ambas entidades se convierten en socios estratégicos para combinar el conocimiento del mundo de la empresa y la universidad. Hace ya dos años que Sto y la Universidad de Navarra decidieron aprovechar este binomio, poniendo en marcha diversas iniciativas, como sesiones formativas técnicas especializadas, programas de prácticas o exposiciones.