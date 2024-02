Diferenciar una marca gracias a la buena publicidad digital

En un mundo en el que las acciones de compra tienden a concretarse cada día más mediante el uso de internet, las empresas o emprendimientos deben considerar campañas publicitarias efectivas entre sus estrategias de marketing. Este planteamiento ha sido objeto de análisis por los líderes del portal Esto no es Noticia, una ventana de investigación y opinión responsable sobre productos, servicios o acontecimientos en diversas áreas del saber, entre las que destacan la influencia de la tecnología en la cotidianidad. Por tal razón, uno de los más recientes artículos de esta revista en línea es la importancia de una buena publicidad digital.

Tendencia en aumento Los desarrolladores de la revista digital enfatizan en la necesidad de que toda propuesta comercial en la web debe apreciar la publicidad digital más allá de uno de los elementos de promoción de un producto o servicio, si no como un factor verdaderamente diferenciador entre una marca exitosa y otra que no logra cumplir sus objetivos de venta y visibilidad.

La tendencia de difundir información a través de la publicidad digital sigue creciendo en vista de sus resultados exitosos cuando se trata de traspasar fronteras y a la vez de segmentar el público objetivo para enviar mensajes muy específicos, acorde a los gustos y necesidades de cada tipo de audiencia. Más allá de estas acciones, la publicidad digital permite a grandes, medianas y pequeñas empresas personalizar sus promociones al utilizar datos como el comportamiento de cada usuario en línea, su edad, género y mucho más.

En materia de retorno de la inversión (ROI) la publicidad digital también ofrece múltiples ventajas, como el bajo coste de la difusión de los mensajes, en comparación con medios tradicionales. Además, los resultados de receptividad del target arrojan indicadores rastreables, medibles y de mucha utilidad a la hora de diseñar nuevas campañas.

Esto se logra mediante la gran interactividad entre los consumidores y los negocios. “La publicidad digital transforma la naturaleza unidireccional de la publicidad tradicional en una conversación bidireccional con los consumidores”, destacan los líderes de Esto no es Noticia.

A la velocidad del mundo Los cambios constantes en el comercio mundial exigen una dinámica de promoción de bienes y servicios que vaya a igual ritmo. Por ello, el portal asegura que la publicidad digital ofrece la velocidad y flexibilidad necesarias para lanzar, modificar y detener campañas en muy poco tiempo, otorgando a las empresas la habilidad de adaptarse a las tendencias emergentes, la moda, el lanzamiento de nuevos productos, el contexto social e incluso los cambios en el comportamiento del consumidor.

Otra gran ventaja de la publicidad digital, señalada por Esto no es Noticia, es su perfecta integración con otros canales de marketing, como el contenido SEO hasta el marketing en redes sociales, o vía correo electrónico. Asimismo, los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, la realidad virtual y el internet despejan el camino para un uso más frecuente y necesario de la publicidad digital como herramienta infalible para el éxito.