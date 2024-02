WellWo recalca la importancia de la motivación en el trabajo

Es parte de la naturaleza humana querer estar donde se está bien y hacer lo que refuerce un sentido de propósito y de identidad. Por ende, los trabajadores siempre van a querer pertenecer a un lugar de trabajo en el cual las condiciones sean las más aptas para la socialización, inspiración, superación económica y aspiracional. Sin embargo, la mayoría de las empresas no le dedican el tiempo a favorecer la motivación en el trabajo porque no lo ven como una inversión, sino como un gasto de sus recursos.

En realidad, las empresas son las que más tienen para ganar cuando sus empleados están motivados, ya que eso genera que sean más productivos, creativos, comprometidos y, sobre todo, que le contagien esa energía a sus compañeros, aliados y clientes. En la plataforma WellWo las compañías pueden aprender cómo obtener estos resultados, por medio de mejorar la motivación de sus empleados.

Tener los incentivos adecuados La recompensa es una buena amiga de la motivación. Cuando alguien se esfuerza, da lo mejor de sí, logra un objetivo y recibe un beneficio económico no solo le hace la vida más fácil, sino que lo condiciona a querer repetir el proceso. Es por ello que muchas estrategias de ventas y comercialización trabajan por comisión y son efectivas. Sin embargo, hay entornos donde esto no es factible por razones financieras, cantidad de personal o frecuencia en las tareas. Pero existen otras formas de darle reconocimiento a los trabajadores cuando hacen bien su trabajo: dando tiempo libre después de un proyecto, promover a alguien de su cargo, permitirle escoger su próxima asignación primero o reforzar su liderazgo frente al grupo.

La persona correcta en el puesto correcto. Hay trabajadores que no se sienten realizados dentro de una compañía porque no están en el departamento que en verdad les motiva, entraron por una vacante, pero en verdad su sueño está en otras funciones. Una buena gerencia que sepa dar los cambios a los miembros de forma oportuna hará que los trabajadores se sientan escuchados y eso es fundamental para que hagan sus funciones. WellWo tiene herramientas en su plataforma que mejoran la toma de decisiones para asegurar que los trabajadores puedan conectar el trabajo con la pasión.

Un sentido de pertenencia Un trabajador es un ser social, no es una máquina la cual se conecta y desconecta de sus funciones. Por ende el dinero y la posición no es el único incentivo, un buen ambiente laboral con valores de compañerismo, risas y el que los espacios vacíos se presten para compartir; es la principal razón para que un trabajador salga de su casa o cama para cumplir sus funciones.

Un trabajador capacitado, formado, con identidad y valores es un recurso que la empresa no quiere perder y es costoso reemplazarlo. WellWo ayuda a generar un plan de motivación en el trabajo para sus empleados, tomando en cuenta todos los factores para promover el bienestar laboral y la proactividad.