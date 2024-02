El auge de las reclamaciones por comisiones bancarias

Las comisiones bancarias son un monto adeudado de crecimiento constante. Por ello, a largo plazo, pueden representar un gasto importante. Aunque en la mayoría de los casos están justificadas, existen excepciones. Por ejemplo, estas comisiones no aplican en las cuentas en números negativos. No obstante, algunas entidades bancarias las cobran sin el conocimiento de los usuarios.

En dicho contexto, surgen irregularidades que necesitan reclamaciones legales. Para esto, las personas deben acudir a un despacho de abogados Oviedo como Oportuna Legal, que cuente con profesionales de amplia experiencia en reclamar comisiones banco.

Aumentan las reclamaciones por comisiones bancarias Durante el año 2022, los presuntos fraudes por comisiones bancarias pasaron de ser 4.955 a 10.361. De esta forma, también se elevó la cantidad de personas afectadas. En dicho plazo, las reclamaciones por comisiones bancarias ante el Banco de España tuvieron uno de los mayores aumentos presentados en los últimos años, en porcentaje, superó el 61 % de las reclamaciones.

Las irregularidades se dan por parte de las comisiones correspondientes al mantenimiento de las cuentas bancarias. Este pago, de alrededor de 40 euros, debería hacerse en cuentas positivas. Sin embargo, las entidades bancarias han cobrado el dinero en cuentas en descubierto o números rojos. En este sentido, no existe una justificación legal para la transacción. Por ello, los clientes pueden exigir la devolución del dinero.

Después de las reclamaciones presentadas, los bancos devolvieron un total de seis millones de euros correspondientes al 83,7 % de los casos. No obstante, aún se siguen incrementando los fraudes de este tipo.

¿Cómo reclamar por comisiones bancarias injustas? Tras detectar el cobro de comisiones bancarias cuando la cuenta está en negativo, es importante actuar. En primer lugar, se recomienda revisar el contrato con la entidad financiera para confirmar que es posible hacer la reclamación. Después, es necesario exigir al banco, extrajudicialmente, la devolución del dinero. Este paso algunas veces es efectivo y no requiere de más acciones. No obstante, si no hay respuestas favorables por parte del banco, se debe abrir un procedimiento judicial. En ese sentido, el afectado debe presentar una demanda para reclamar comisiones banco.

Este tipo de reclamos no tiene límite temporal. Por esta razón, el usuario tiene el derecho a reclamar la totalidad de comisiones cobradas en todos los años transcurridos. Además, una vez se presenta la denuncia, el banco no puede cobrar esta comisión en el futuro.

Debido a la dificultad del procedimiento, se recomienda acudir a abogados especializados como los que se encuentran en Oportuna Legal. Este despacho se encarga de ayudar a sus clientes a lograr una sentencia favorable para obtener el reintegro del dinero. La protección bancaria, en ocasiones, puede requerir la asistencia de especialistas.