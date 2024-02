​Lo que cuesta ser Presidente

En el acuerdo que ambas fuerzas, PSOE y Junts, presentaron públicamente en el mes de noviembre nada estaba atado.



Tal como se está desarrollando la legislatura todo está en el aire a expensas de que cada medida que el Gobierno lleve al Congreso se adecúe, o no, a la hoja de ruta que Puigdemont y los suyos han trazado previamente. ¿Qué va a suceder cuando el presidente del Gobierno de España ya no tenga nada que ofrecer a Puigdemont? ¿Llegará un momento, ya ha llegado, en el que el precio será tan alto que no habrá modo de pagarlo?

El Gobierno de España no puede depender del capricho de siete diputados insaciables a las órdenes de un prófugo de la Justicia, que van a hacer, que están haciendo, de la incertidumbre, cuando no del chantaje, la constante de esta legislatura.