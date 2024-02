​Algo feo se está cocinando en La Haya (y en la UE)

Cuando leí este titular, intuí que de nuevo tratan de normalizar o legalizar alguna otra “barrabasada” institucional que tenga que ver con los niños.



De un artículo en enero de 2024, en el que la escritora, investigadora y madre especializada en temas de maternidad, Patricia Merino Murga, anuncia: “La subrogación de la maternidad es hoy una de las más prometedoras industrias globales emergentes”.

Al describir esta práctica, me impactó la terminología (de explotación minera) utilizada y el alcance del negocio de tráfico humano infantil, que aunque nunca equiparable con el de la depredación sexual por pedófilos, también se da: “Una forma de extractivismo característica del nuevo capitalismo transhumanista del siglo XXI, en la más clásica tradición capitalista, al operar por pura extracción de la naturaleza humana, con enormes márgenes de beneficio y perspectivas de crecimiento apabullantes (en 2022 el negocio se ha estimado en 14.000 millones de dólares, la perspectiva para 2032 son de 129.000 millones)”.

Operativamente, una mujer se ofrece como gestora o gestadora para al final dárselo a otra mujer. Si tiene pareja (del mismo sexo o no) se llaman padres de intención, que donan los óvulos y espermatozoides, y si no es posible los óvulos se recurre a una donante. La gestante solo aporta el útero y cobrar.

En España es una práctica prohibida por la Ley 14/2006, aunque no en su operatividad inicial, intermedia y recepción del bebé gestado en otros países.

Si en la década pasada el tráfico de bebés nacido con esta operatividad era de países asiáticos y del este europeo, hoy que la restringen, el nuevo destino de las “semillas de vida” de los acomodados a su moral y economía occidentales son: Colombia, Laos, México, Kenia, Chipre, Kazajstán, y particularmente Ucrania desde siempre, copando el 25% del mercado de esa “industria” (argot al uso). Georgia en enero de 2024 lo ha prohibido; India prohibió la maternidad subrogada comercial en 2018, citando preocupaciones en torno a la mercantilización de los niños, la explotación de las madres sustitutas y cuestiones legales; Tailandia prohibió a los padres extranjeros en 2015, después de una protesta pública en torno a la explotación de las madres sustitutas y desarraigo afectivo forzoso de los niños nacidos mediante subrogación, y Nepal prohibió los servicios de subrogación en 2015, con el argumento de que la práctica “explota” los cuerpos de las madres subrogadas y favorece un comercio con ánimo de lucro inmoral.

Si Holanda es líder europeo en transexualidad y mundial en pornografía infantil desde la escuela y la Educación Sexual Integral ESI (en España comienzan en febrero de 2024), con EEUU, es el país que más pedófilos activos existen por habitante con constantes campañas para legalizar la pedofilia y el incesto. De otra parte Reino Unido, regula institucionalizar para normalizar la maternidad subrogada, desde argumentos como: con igualdad de derechos para todas las familias, justicia y derechos reproductivos, libertad de elección, autonomía de las mujeres para alquilar sus úteros y vender o regalar el fruto de su vientre y un supuesto “altruismo” femenino, etc. Pero como dice Patricia Merino: “Nadie relaciona con 8.000 años de subyugación patriarcal y que en las últimas cuatro décadas, las maternidades vienen siendo comercializadas mediante técnicas médicas y legales que han hecho posible esta nueva forma social de representar y legitimar la reproducción humana cuya clave es la completa negación y banalización de la maternidad a pesar de que en lo material-empírico, sigue dependiendo, como siempre, de la gestación de una madre”.

“Esta industria es como un globo; si se aprieta en un país aparece en otro” dice Susan Bewley, profesora emérita de obstetricia y salud de la mujer en el King's College de Londres, A su vez crítica: "la manera fácil en que se compran y venden los cuerpos de las mujeres a través de la industria comercial de la subrogación”. Sally Howard periodista y académica estadounidense, experta en temas de género y educación sexual insiste en que la industria mundial de la subrogación comercial ha demostrado ser oportunista. “Ante la inexistencia de convenciones internacionales, no son suficientes los esfuerzos del Reino Unido para frenar este opaco comercio global a través de legislación nacional?”.

Prostitución y explotación laboral infantiles, tráfico de niños (8 millones desaparecidos al año en el mundo) para abastecimiento de pedófilos y pederastas, un negocio de 150 billones de dólares al año, según la web del Departamento de Estado de EE. UU. titulada: “About Human Trafficking”). Tráfico de bebés, hipermedicación con inyecciones génicas a niños sanos desde bebés, transexualización en cuerpos sanos e hipersexualización de mentes sanas desde la escuela, al volcar en ellas un llenado de grosería carnal, y frivolidad literaria y gráfica……...hasta ensuciarlas y volverlos pornoadictos.

Toda una gran industria que mueve ingentes masas de dinero a costa de la inocencia y la salud del alma de los niños, y a cargo de unas instituciones políticas, religiosas, médico-sanitarias, educativas, judiciales y corporaciones empresariales occidentales, sin un ápice de moral, que son capaces de hasta vender el alma al diablo por un puñado de dólares. Minoría desalmada y legitimada por esa mayoría necesaria, en particular de profesionales de la salud y en adelante también de la docencia, en labores de colaboración silenciosa, que en complicidad sumisa y desidia moral, ponen su granito de arena “inconscientemente”…...para normalizarlo.

“El capitalismo ha creado una cultura amoral sustentada en el narcisismo, la frivolidad y el sadismo generalizados, que hace creer a hombres y mujeres que pueden tener todo lo que desean y que sus actos no tienen consecuencias. Hasta hace unas décadas creíamos que el autoconocimiento nos hacía más sabios, y que nuestra libertad acababa donde el riesgo de hacer daño a otra persona comenzaba. Estas verdades sencillas y universales parecen haber desaparecido no solo de las subjetividades posmodernas, sino también de todas las instituciones y organizaciones que supuestamente velan por la dignidad de las personas y defienden eso aún se llaman “derechos humanos”. Concluye Patricia Merino en coincidencia con el autor de este artículo.

¿Quien puede negar que es la agresión más cruel y amenaza más grave que sufre la humanidad sintiente desde todos los tiempos? La falta de reacción a todo esto que se ha publicado a lo largo de un año en esta prensa, diría que se debe a que nos pilla lejos o siempre pilla a otros. Así, conviene saber que, estas “intenciones” ya nos gobiernan en el ayuntamiento, ambulatorio y centro escolar más pequeñas y cercanas a nosotros. Hasta el más pequeño partido político, sindicato, ONG y responsables de esos centros, está, si, no imbuido por esa ideología, sí “obligado” a dejarse atrapar por esa red de oscuridad globalizadora, y aplicar su curriculo, metodología, normativa, protocolos, etc.

Conviene saber que, si la pervivencia de la llama física se debe a comer-matar naturaleza y oxígeno, la oscuridad espiritual pervive de “devorar-matar” Luz y sentimiento. Pareja de herencia divina desde antes de nacer, que traducida a talentos, son el pudor y la inocencia; ternura humana que en este hoy de tanta intervención sobre los niños, se les mancilla a edades cada vez mas temprana …...y los “apagamos”. Es la razón de ser de este acoso ….y ellos el objetivo.

Esta impunidad ante la agresión y violación de valores supremos para la vida, a quien quiera, le puede traer a la memoria, las razones más visibles de la decadencia civilizatoria que en excesos sexuales caracterizó la caída de todos los imperios; y hoy la ciencia es el nuevo dogma…….y la tecnología su imperio.