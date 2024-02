​Normalicemos, que no es gerundio, pero como si lo fuera

De todo lo sucedido esta semana sobre el cargante e interminable asunto de la ley de amnistía —ese objeto de deseo aristado y punzante que, por más que pretenden que veamos como una esfera bien lisa, sólo se percibe como una inmensa bola, que, además, se les va atragantando a sus promotores—, parece que, a la prensa, lo que más destacable le ha parecido es la no aprobación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña el pasado 30 de enero y las declaraciones del 1 de febrero de nuestro presidente del Gobierno en Bruselas, concretamente en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo, dictaminando, primero, que ninguna actividad secesionista catalana es terrorismo, “como todo el mundo sabe”, y decretando, después, que todos ellos serán amnistiados, naturalmente, con la autoridad y credibilidad que de él emana, con talante, que diría Rodríguez Zapatero.



Es verdad que ambos sucesos son llamativos, incluso, escandalosos, si se quiere; pero hay que ponderar, no obstante, que, como toda vanguardia, adelantados a su tiempo (antes de que exista la ley, en buena medida, ya hemos normalizado institucional, política y socialmente la anormalidad democrática). En todo caso, no me cuadra (es una expresión, simplemente; no olvido que es una esfera-bola): si todo el mundo sabe que no ha habido terrorismo, también lo sabrán los jueces, ¿no?; y, entonces, ¿a qué tanta cautela legislativa? Porque no creo que el Gobierno dude de la imparcialidad de la judicatura, aun después de las acusaciones de prevaricación a los jueces que sus socios parlamentarios y portavoces del partido de Gobierno coaligado han realizado, al menos a juzgar por la contundencia con que se ha empleado el ministro ómnibus para rechazar tales imputaciones: “España es un Estado de Derecho, con jueces que ejercen su labor de manera profesional y con rigor”.

A mí, sin salir del personaje, en cambio, me han resultado mucho más interesantes y, sobre todo, reveladoras sus palabras a la salida del hemiciclo del Congreso de los Diputados después del pleno: “Es absolutamente incomprensible que Junts vote en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado ‘no’ de la mano del Partido Popular y de Vox, precisamente los que quieren ilegalizarles y los que quieren encarcelarles”.

Es curioso, pero yo, lo reconozco, sí que estoy perplejo, pues lo que yo encuentro inconcebible es que alguien exprese con naturalidad y desenfado que es lógico y legítimo elaborar una norma de borrado e impunidad conjuntamente con los que se van a ver beneficiados por ella; es decir, que el sujeto de derecho de la medida legislativa y el impulsor legislativo implícito de la misma coincidan. ¿Alguien imagina las consecuencias del mismo proceder con todo tipo de delincuencia con el argumento de que así se avanza en la convivencia?

Ya sé que el señor Bolaños sabe desenvolverse con cierto desparpajo en las refriegas dialécticas —es de primer curso de progresismo actual el “mancha que algo queda” o el “no dar puntada sin hilo”— y sé que no necesita demostrar su valía y su soltura en tales menesteres. En todo caso —perdón por la presunta pedantería—, por si, en algún momento quisiera preciarse de sus habilidades discursivas, describiéndolas en cualquier francachela a la que, por razón de su cargo, haya de asistir, me permito ofrecerle aquí (Open Access) una explicación técnica con la que dejar admirado, quizá, a su interlocutor, referida a “de la mano de”.

Tal conjunto de palabras es una locución prepositiva, que, en algunos contextos comunicativos, puede sustituirse por otras, tales como “junto con”, “de acuerdo con”, “en concierto con”, “al lado de”, etc. o, simplemente, por la preposición “con”, valiéndose de su relación semántica de identidad o sinonimia. Ahora bien, como se intuye, en virtud de la competencia gramatical, la interpretación de una actuación lingüística no depende sólo del significado de las palabras, sino, entre otras cuestiones, del valor significativo que han ido adquiriendo estas por su uso. De modo que, empleando “de la mano de” —que incluye un sustantivo que en la mayoría de situaciones comunicativas se vincula a la proximidad, la intimidad o la confianza— se comunica indirectamente que Junts no es sólo responsable del fracaso de la aprobación de la ley por su voto contrario, sino que, además, es cómplice intelectual de los otros dos partidos que también se han opuesto; y, a esto, se le denomina acto de habla indirecto; en este caso, en concreto, falacia de falsa equivalencia. Así de bueno es nuestro señor ministro.

Por cierto, lo correcto es “ilegalizarlos” y “encarcelarlos”; complementos directos.