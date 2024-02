David Castillo repite éxito en Palma y anuncia que ya ha entregado su segundo libro a la editorial del Grupo Planeta

El escritor sigue arrasando con "As de Corazones" y se siente impresionado de la buena acogida de su primera novela. Su segundo libro, "La vida en tiempos de guerra", se ha entregado ya a su editorial y todo apunta a un nuevo éxito literario Ayer en Palma, la Biblioteca de Cort, en el propio Ayuntamiento de la ciudad, se llenó hasta la última silla para acoger una presentación dulce, cómplice y muy entretenida. Judit Vega, directora de la UNED en Baleares, y amiga del escritor desde hace más de una década, fue la maestra de ceremonias, "una maestra, si me lo permiten exquisita".

La complicidad y el cariño mutuo se dejó ver durante toda la presentación, que acabó con ambos bailando la mítica canción "My way" (A mi manera) y brindando con un champagne francés que la presentadora había preparado para tan distinguida ocasión. Todo esto ocurrió ante un público expectante que no dudó en hacer preguntas, tomarse fotografías con el autor y pedirle una firma en su ejemplar. Entre este público se encontraban varios regidores del Ajuntament de Palma y el propio alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, quien se mostró especialmente atento con el escritor.

Castillo anunció ayer que ya había entregado a Universo de Letras (Grupo Planeta) su próximo libro, titulado 'La vida en tiempos de guerra' que explicará la guerra entre Ucrania y Rusia, contada por 26 testimonios diferentes, entre los que se incluye el de Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania y uno de los hombres más buscado por los periodistas del mundo.

El autor, en declaraciones en exclusiva, ha confirmado que se siente "totalmente impresionado" por la buena acogida y el éxito de su novela y afirma que "he llorado muchísimo con 'La vida en tiempos de guerra', no ha sido nada fácil escribirlo y estoy seguro que eso el lector lo va a notar rápidamente, se van a emocionar". Son declaraciones que hacen pensar que este próximo trabajo va a dar mucho que hablar y será un nuevo éxito editorial de este trepidante autor que se atreve con todo y que afirma"lucho por lo que quiero y en lo que creo, me propuse entrevistar a Zelenski y no fue fácil, pero lo conseguí".