¿Es posible sacar provecho a la IA y mantener la creatividad en los textos?

Hoy en día, hay herramientas de inteligencia artificial que están cambiando las formas de trabajar en distintos sectores. En particular, a la hora de crear contenidos, la generación de textos automáticos supone un desafío para quienes se dedican a esta actividad. Por ejemplo, ChatGPT permite redactar en segundos con solo introducir algunas instrucciones.

En este contexto, la copywriter creativa, consultora de branding y formadora Elena Peinador considera que estas herramientas, cuando se utilizan correctamente, pueden servir para agilizar distintos procesos de trabajo. Ahora bien, el copywriting IA necesita del aporte de profesionales para producir textos de calidad. Por este motivo, aspectos como la formación y la creatividad siguen siendo importantes para las personas que se dedican a esta actividad.

Límites de la inteligencia artificial en la creación de contenidos Actualmente, existen distintas herramientas que incorporan esta tecnología y que pueden aportar un conocimiento general sobre diversos temas. Además, estas plataformas sirven para mejorar el orden de las ideas que se vierten en un texto. En otros casos, se emplean para desbloquear la creatividad y superar el temor a la página blanco.

De todas maneras, la creatividad humana continúa siendo un factor clave para la creación de contenidos de marca de calidad. Entonces, los profesionales de esta actividad no deben sentirse amenazados por estas nuevas herramientas. De hecho, pueden emplearse para potenciar la creatividad.

En particular, Elena Peinador señala que el texto publicitario o copy es una consecuencia de un proceso creativo. En este camino intervienen factores como la empatía, el pensamiento crítico, la experiencia y el razonamiento. Todos estos elementos no están en manos de los robots o las herramientas de copywriting IA. Según Elena, la clave está en hacer las preguntas adecuadas y saber cómo perfeccionar los resultados que da la IA.

Consejos para copywriters En tiempos de inteligencia artificial y textos automáticos, los profesionales que generan contenidos pueden proteger su oficio de distintas maneras. Por ejemplo, Elena Peinador aconseja no conformarse con investigar cómo es un cliente o una marca. Con respecto a esto, hay que ir un paso más allá y entender comportamientos y sentimientos. Estas funciones no pueden ser realizadas por robots.

Además, esta especialista sugiere tener claro cuál es el tono de cada marca para poder elegir palabras y expresiones que resulten genuinas. Por otro lado, en vez de sentirnos amenazados por herramientas como ChatGPT, es conveniente cultivar y fomentar la creatividad.

Para conseguir estos objetivos, Elena Peinador ofrece formaciones en copywriting y creatividad que permiten perfeccionar habilidades para crear textos empáticos y persuasivos, y también mentoriza a copywriters para que puedan crear su propio negocio de copywriting sin que ningún robot les haga sombra. De esta manera, un copywriter puede aprender técnicas para redactar contenidos relevantes que ofrezcan diferenciación y personalidad a una marca o negocio.

Con el apoyo de Elena Peinador, es posible perfeccionar habilidades de redacción y aprender a usar herramientas de copywriting IA de una manera eficiente. Por más que la tecnología avance, en esta profesión la creatividad humana todavía es un valor diferencial.