Wooptix y su evento en ESODM 24; Sensor compacto y versátil para desafíos actuales y futuros

Wooptix presenta en el Encuentro Español de Diseño Óptico (ESODM 24) sus últimos datos sobre la SEBI® RT1000

Tenerife - 2024. Wooptix, experto en metrología óptica, presentará sus últimos datos sobre el sensor de frente de onda en el ESODM 24. Bajo el título Sensor de frente de onda compacto y versátil para desafíos actuales y emergentes, Ricardo Oliva, PhD y Computer Vision Manager, proporcionará la información más relevante sobre los resultados obtenidos con la versión más pequeña de la tecnología que utiliza Wooptix en semiconductores.

En palabras del propio Oliva, "Los desafíos actuales en el campo de los sensores de frente de onda se centran en expandir y adaptar su aplicación a diversas disciplinas científicas, especialmente la medicina y la microscopía. Estos sensores te permiten ver muestras transparentes y reflectantes, esencial para los avances médicos. Para abordar estos desafíos, es necesario diseñar nuevos dispositivos que se puedan adaptar a diversos entornos, superando el equilibrio tradicional entre ruido, resolución, y velocidad de adquisición de datos", afirma.

"En otras palabras, los desafíos actuales nos exigen desarrollar instrumentos capaces de adquirir y presentar información en tiempo real, demostrando versatilidad para aplicar el mismo sensor a diferentes problemas. ", enfatiza el Dr. Oliva.

Futuros sensores de frente de onda La presentación de Wooptix también abordará el futuro de los sensores de frente de onda. Sobre este tema, el Computer Vision Manager menciona que los desafíos futuros incluyen "la mejora de dispositivos electrónicos para aumentar la precisión, destacando particularmente el desarrollo de sensores diseñados para sistemas ópticos no lineales".

En segundo lugar, y no menos importante, "también se enfrentarán desafíos en la miniaturización y portabilidad de dispositivos, así como en la integración de algoritmos avanzados para el procesamiento de datos multivariables y el aprendizaje automático, con el objetivo de analizar los datos obtenidos de manera más eficiente y rápida. Presentamos muestras del tamaño de nanómetros (5000 nanómetros son 0,005 milímetros) ", concluye.

ESODM 24 Toda esta información será debatida y presentada en el ESODM 24, el Encuentro Español de Diseño Óptico, que tendrá lugar en Tenerife, el 8 de febrero en INtech La Laguna, el edificio donde Wooptix tiene su sede principal.

El ESODM 24 está organizado por Tina E Kidger, de Kidger Optics Associates, Reino Unido, en asociación con Sergio Bonaque González, PhD, de INtech La Laguna.

Los patrocinadores de este quinto encuentro español de diseño óptico son: IACTec, ZEISS, ASE Optics Europe, Wooptix, Edmund Optics worldwide, Kidger Optics Assoc. y SYNOPSYS. Por otro lado, Magna Congresos y Sedoptica son organizaciones cooperantes.

Se puede encontrar más información sobre el evento en: Wooptix at ESODM 24 - Wooptix

Visitar al Observatorio del Teide Un día después de la celebración del ESODM 24, tendrá lugar una visita al Observatorio del Teide. "El recorrido guiado incluirá una parada previa para observar el Mar de Nubes, y el tiempo estimado en el Observatorio del Teide será de una hora y media", explica la organización.

Acerca de Wooptix Wooptix, spin off de la Universidad de La Laguna, es una de las líderes en metrología óptica a través de la fase del frente de onda, técnica proveniente de la óptica adaptativa en astronomía. Desde principios de los años 2000, Wooptix ha estado mejorando y optimizando los algoritmos propietarios que se ejecutan en la técnica WFPI (Imágenes de Fase de Frente de Onda), gracias a su brillante equipo.

La compañía ha desarrollado SEBI® RT1000, una cámara de fase de frente de onda que introduce un muestreo de fase excepcionalmente alto (1.000 x 1.000), un procesamiento en tiempo real (30 FPS) y una Precisión Absoluta del Frente de Onda (λ/30 RMS) para las tareas de medición más desafiantes.

Wooptix tiene su sede en Tenerife, Madrid (España) y San Francisco (EE. UU.).

