'Goddesses; miramos o nos miran', la primera exposición individual de Fernando Calzadilla en Miami

El reconocido diseñador teatral expone hasta el 02 de marzo en la sede de Arts Connection Foundation

“Goddesses: miramos o nos miran” es el nombre de la primera exposición individual de Fernando Calzadilla, un reconocido diseñador teatral, dramaturgo, académico y artista visual venezolano que hasta el 2 de marzo se exhibe en Miami con 20 imágenes que entrelazan magistralmente el performance, la pintura, el retrato, la teatralidad y la fotografía, todas ellas superpuestas en una propuesta artística impactante.

La exposición se lleva a cabo desde el pasado 13 de enero en la sede de Arts Connection Foundation (676 NW 23rd ST, Miami, FL 33127), con la participación de Elaiza Irizarry, como responsable del registro fotográfico, y de Andreina Fuentes Angarita, curadora de la muestra.

En “Goddesses: miramos o nos miran,” Calzadilla presenta al espectador 18 imágenes sobre papel, dos grandes impresos sobre seda, un par de telones de fondo y una proyección de los procesos artísticos. Así, el artista logra “el intercambio de superficies que participan en el acontecimiento, desde la piel del cuerpo denso hasta la superficie del fondo y la superficie del registro fotográfico impreso, que requieren de una lógica diferente para explicar su presencia”, explicó.

Pero “Goddesses: miramos o nos miran” no es una exposición tradicional: en ella no solo confluyen diversos géneros, además, en su recorrido, los espectadores descubren importantes personalidades que participan como modelos no profesionales y también como lienzos en un performance “teatral”, que al ser registrado fotográficamente, produjo una serie de imágenes documentales cargadas de gran simbolismo y sensualidad.

Están presentes Priscilla Alemán, María Teresa Alvarado, Ananda De Mello, María Fernanda Di Giacobbe, Luis Fernández, Lázaro Godoy, Isabel Herrera, Elaiza Irizarry, Glenys Irizarry, Margarita Lamas, Mimí Lazo, Indira Páez, Isabel Palacios, Carlota Pradera, Victoria Rose, Tamara Srinivas, Roberto Stopello y Fabrizio Verdini.

Al respecto, la profesora Saida Santana Mahmut de la Universidad Complutense de Madrid aseguró que es difícil decir si las obras de Calzadilla son retratos, pinturas o fotografías: “Oculta bajo muchas capas de arcilla y color, la persona se transforma en una pintura a pesar de que el medio que observamos es una fotografía. Incorporada al fondo, la persona se funde con la escena original, una pintura escenificada, una performance”.

Fernando Calzadilla nació en 1949 en Caracas (Venezuela) y actualmente vive en Valencia (España). Es un diseñador teatral, dramaturgo, artista visual, artista de performance y académico que entrelaza la práctica con la teoría. Su práctica comprende el teatro, la performance, la etnografía, las artes visuales, la filosofía y los procesos de comunicación desde la perspectiva de los estudios de performance. Ha expuesto en Caracas, Nueva York, São Paulo y Miami.

Arts Connection Foundation (ACF) es una organización sin fines de lucro creada en 2006 en Miami, que tiene como propósito ser una plataforma para promover eventos diversos y únicos, que exploren temas fundamentales que enfrenta la sociedad contemporánea. Ofrece un espacio inclusivo y colaborativo para brindar a la comunidad conocimiento cultural, conciencia y sensibilidad culturales.