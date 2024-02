USTANI presenta sus programas que proporcionan las habilidades y herramientas necesarias en el ámbito del coaching profesional

En el universo del desarrollo humano y profesional, la escuela de coaching profesional USTANI se erige como un faro guía. Con un enfoque innovador y centrado en el individuo, esta institución ofrece un espacio único donde florecen las habilidades de liderazgo, la autoconciencia y la excelencia personal y profesional.

A través de su compromiso con el método US/IN y su enfoque holístico, USTANI se caracteriza por proporcionar diferentes trayectos formativos sobre coaching profesional y por cultivar un entorno donde las personas pueden alcanzar su máximo potencial.

Forjando futuros exitosos USTANI ofrece una amplia gama de programas formativos dentro del campo del desarrollo tanto personal como profesional. Esta escuela destaca por su particular enfoque en el coaching profesional, una disciplina que empodera a las personas para alcanzar sus metas y maximizar su potencial.

Los programas de formación en coaching profesional de USTANI abarcan desde el Programa de Iniciación al Coaching (PIC) hasta el Professional Human Coach (PHC), con opciones intermedias como el Proceso de Mentoring al Coach (PMC). Cada uno de estos programas están diseñados para proporcionar a los estudiantes las habilidades, herramientas y conocimientos necesarios para ejercer como coaches profesionales certificados.

Un aspecto clave de la filosofía con la que trabaja USTANI es el método US/IN, el cual se centra en el autoconocimiento (US) y la acción interior (IN). Este enfoque único permite a los estudiantes explorar su propio potencial, identificar sus fortalezas y áreas de mejora, y desarrollar estrategias efectivas para alcanzar sus objetivos profesionales y personales. El método US/IN se basa en principios científicos y ofrece un marco sólido para el crecimiento y la transformación personal.

The Human School La escuela de coaching profesional USTANI es mucho más que una institución dedicada exclusivamente al desarrollo de habilidades de mentoring. En el corazón de Sant Cugat del Vallès, se erige como un pilar fundamental de The Human School. Este innovador espacio actúa como un epicentro donde convergen la ciencia, la tecnología y la esencia humana para fomentar un crecimiento integral tanto a nivel personal como profesional.

En esta misma línea, la institución destaca por su incansable búsqueda de la mejor calidad, excelencia y ética en la formación de coaches profesionales. Su equipo de formadores altamente cualificados y certificados trabajan con el compromiso de proporcionar a los alumnos las herramientas y el apoyo necesarios para sobresalir en el campo del coaching profesional.

En resumen, USTANI, mediante sus programas formativos, su arraigado enfoque en el método US/IN y su firme compromiso con la excelencia, contribuye a la creación de un mundo donde cada individuo pueda alcanzar su máximo potencial en cada aspecto de su vida.