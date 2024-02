Revolución sostenible, ciencia y liderazgo femenino

Cada 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objetivo de promover mayor participación y protagonismo de las mujeres en la ciencia e inspirar vocaciones científicas en las niñas. Aunque las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) son clave para las economías, la mayoría de los países, sin importar su nivel de desarrollo, aún no han logrado la igualdad de género en estos campos.

En respuesta a la urgencia de cerrar la brecha de género en las disciplinas STEM, Womenalia lanza una campaña con la colaboración de Engie, destinada a inspirar y motivar a las jóvenes a explorar carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esta iniciativa multifacética arranca con un artículo en la plataforma de Womenalia que busca sensibilizar sobre la importancia de la inclusión femenina en estos campos, seguido por la difusión de una infografía en redes sociales que destaca estadísticas clave y desafía las percepciones actuales. Un elemento distintivo de la campaña es un vídeo en el que una ingeniera de Engie comparte su perspectiva y experiencia en el sector, acompañado por otro vídeo especialmente impactante donde una niña de 10 años entrevista a otra ingeniera, desvelando el día a día de su profesión, sus inspiraciones y la importancia crítica de más voces femeninas en la ingeniería. Este enfoque integral no solo arroja luz sobre las barreras que enfrentan las mujeres en STEM, sino que también celebra su contribución indispensable a la ciencia y la tecnología, alentando a las niñas a imaginar un futuro en el que puedan ser pioneras y líderes en estos campos esenciales.

La diversidad en la investigación enriquece el grupo de talentos, brindando nuevas visiones y creatividad. Este día es un recordatorio de la importancia crítica de las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología y la necesidad de aumentar su participación.

Para enfrentar los grandes desafíos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, desde mejorar la salud hasta combatir el cambio climático, es esencial aprovechar todos los talentos. Esto implica una mayor participación femenina en estos sectores.

¿El porqué de esta campaña? Sensibilizar a la sociedad de la necesidad de que haya más niñas en la ciencia es importante por una serie de razones, que incluyen los beneficios económicos, sociales, medioambientales, políticos y en materia de igualdad.

En términos económicos, la ciencia y la tecnología son motores fundamentales del crecimiento. Las mujeres que trabajan en estas áreas contribuyen a la innovación, la productividad y la competitividad de los países.

Tienen a su vez un impacto significativo en la sociedad. Las mujeres que trabajan en estas áreas pueden contribuir a resolver algunos de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la sociedad, como el cambio climático, la pobreza y las enfermedades.

Muchas mujeres trabajan para mejorar la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. Por lo tanto, aumentar la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología podría mejorar la calidad de vida de todos.

En lo que respecta a asuntos medioambientales, las mujeres científicas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de nuevas tecnologías para combatir el cambio climático.

Entre otros muchos ámbitos, se puede destacar también el impacto de la ciencia y la tecnología en aspectos políticos como la seguridad nacional y la competitividad global, donde las mujeres que trabajan en estas áreas pueden contribuir a fortalecer a los países y a garantizar su futuro.

Según Naciones Unidas, las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos y, aunque representan el 33,3 % de todos los investigadores, solo el 12 % de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres.

En campos de vanguardia como la inteligencia artificial, donde solo uno de cada cinco profesionales (22 %) es una mujer.

A pesar de la escasez de competencias en la mayoría de los campos tecnológicos que impulsan la Cuarta Revolución Industrial, las mujeres siguen representando solo el 28 % de los licenciados en ingeniería y el 40 % de los licenciados en informática y computación

Las investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor pagadas. Su trabajo está poco representado en las revistas de alto nivel y a menudo no se las tiene en cuenta para los ascensos.

En conclusión, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia no es solo una celebración, sino un llamado a la acción. En un mundo que enfrenta desafíos sin precedentes, la inclusión de las mujeres en la ciencia no es una opción, sino una necesidad imperativa. Al unir las voces y esfuerzos para promover la participación femenina en STEM, no solo se está luchando por la igualdad, sino también por un futuro más brillante y sostenible. Que este día sirva de recordatorio: el potencial de las mujeres en la ciencia es ilimitado, y su empoderamiento es fundamental para el progreso colectivo.

Información destacada Sobre el “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”: la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de febrero Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología. Este año, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se centra en el papel de las mujeres, las niñas y la ciencia en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Sobre Womenalia: Womenalia es una empresa con un fuerte compromiso social. Su objetivo es crear un mundo más justo e igualitario para las mujeres. La empresa apoya a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular el Objetivo 5: Igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas.