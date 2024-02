En Impermeabilización eco-sostenible, la Revolución técnica con KliuCork® WaterProof

En el mundo de la construcción y la impermeabilización, la innovación es clave para asegurar la durabilidad y eficiencia de las estructuras. En este sentido, Kliu Solutions S.L ha presentado su último avance tecnológico: el Corcho Proyectado KliuCork® WaterProof, una solución técnica revolucionaria que redefine los estándares de impermeabilización para terrazas, tejados o cubiertas, ya sean planas o con pendiente, de teja, metal, hormigón o fibrocemento.

¿Qué es KliuCork® y por qué es único? KliuCork® es un producto basado en el corcho natural, un material sostenible y versátil que ha demostrado ser altamente efectivo en numerosas aplicaciones. La exclusiva fórmula desarrollada por Kliu Solutions S.L permite aprovechar al máximo las propiedades únicas del corcho, ofreciendo una solución completa para la impermeabilización bajo el nombre comercial KliuCork® WaterProof. Es una solución que permite ser aplicada sobre el pavimento o la teja existente sin necesidad de obras previas para retirar el sustrato en mal estado.

Características del revestimiento impermeable KliuCork® WaterProof Este producto se ha aplicado con éxito en tejados planos y con pendiente, ya sean de teja o de rasilla. Además, se coloca en terrazas y cubiertas tanto de comunidades de vecinos como de naves industriales. En todos los casos, KliuCork® resulta transpirable y es aislante e impermeable.

Hoy en día, este producto está disponible en más de 40 colores. Se trata de una solución efectiva contra las humedades, problemas de moho, salitre o filtraciones, entre otras incidencias. Asimismo, Kliu Solutions ofrece una garantía de 10 años. En particular, este producto es apropiado para naves industriales porque es ignífugo.

En cuanto a la instalación, el primer paso es sanear y reparar la superficie sobre la que se va a proyectar el revestimiento. A continuación, se procede con la instalación de KliuCork®, que solo tarda unos pocos días, dependiendo de los metros que se deban cubrir.

La vanguardia en impermeabilización técnica KliuCork® WaterProof se adapta a cualquier tipo de cubierta, ya sea completamente plana o con pendiente pronunciada. Su capacidad de conformarse a diferentes superficies garantiza una aplicación sencilla y eficaz en variedad de proyectos.

Las condiciones climáticas, especialmente los cambios de temperatura, pueden provocar contracciones y expansiones en las estructuras. La cualidad elástica de KliuCork® WaterProof le permite adaptarse dinámicamente a estos movimientos, evitando grietas o brechas en la capa impermeable y asegurando una protección continua durante mucho más tiempo.

Teja plana o árabe, chapa metálica, panel sándwich, hormigón, baldosa cerámica, etc. KliuCork® WaterProof es compatible con todo tipo de materiales, proporcionando una protección consistente sin importar el soporte utilizado.

Esta solución combina eficacia en impermeabilización con un compromiso duradero con la preservación del medio ambiente. El corcho es un recurso renovable, y su producción no solo es amigable con el entorno, sino que también ayuda a reducir la huella de carbono de los proyectos constructivos.

Impermeabilización y más con KliuCork® WaterProof La solución de impermeabilización desarrollada por Kliu Solutions S.L., no es solo un revestimiento; es una garantía de protección total contra filtraciones y humedad. Además, al actuar en una superficie, se obtiene una “manta” continua y resistente al agua que preserva la integridad de la estructura inferior a lo largo del tiempo. Adicionalmente, la propiedad termo-activa del Corcho Proyectado KliuCork®, ayuda a mantener la temperatura en los espacios inferiores contribuyendo al consecuente ahorro energético de la edificación.

Corcho Proyectado KliuCork® WaterProof no solo redefine la impermeabilización, sino que también establece un estándar más alto en términos de sostenibilidad, ganancia térmica, durabilidad y versatilidad. Al utilizar KliuCork®, se invierte en la protección de las estructuras con una solución que perdura en el tiempo, apoyando al mismo tiempo prácticas constructivas respetuosas con el medio ambiente. Kliu Solutions S.L lleva la impermeabilización de los proyectos al siguiente nivel eco-sostenible.