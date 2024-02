Elevar la experiencia inmobiliaria incorporando tecnologías de Realidad Aumentada y Realidad Mixta, la apuesta de VIRTUAL ESTATE

Madrid, Febrero 2024 - VIRTUAL ESTATE, la vanguardia en tecnología inmobiliaria, continúa marcando pauta al integrar tecnologías de Realidad Aumentada y Realidad Mixta, estableciendo un nuevo estándar en calidad y detalle en el mercado.

Innovación con Realidad Aumentada y Realidad Mixta La última apuesta de VIRTUAL ESTATE no solo se centra en visualizaciones hiperrealistas 3D de realidad virtual, sino también en la integración de tecnologías de Realidad Aumentada y Realidad Mixta. Esta adición proporciona a los compradores una experiencia inmersiva única, permitiéndoles explorar propiedades como nunca antes, superando las limitaciones de las representaciones tradicionales.

Alcance global VIRTUAL ESTATE no solo ha dejado su huella en España y América Latina, sino que también ha expandido su impacto a nivel internacional, con proyectos exitosos en el Reino Unido y Estados Unidos. La compañía ha demostrado su capacidad para adaptarse y destacar en diversos mercados, consolidándose como un referente global en la transformación digital del sector inmobiliario. Realizando desde estadios, hasta proyectos residenciales, comerciales y de oficinas más emblemáticos.

Feedback positivo de los clientes La adopción de las tecnologías de VIRTUAL ESTATE no solo ha revolucionado la forma en la que se presentan los proyectos, sino que también ha generado un impacto positivo en los costes y los tiempos de entrega. Los clientes han elogiado la eficiencia y la calidad, destacando la capacidad de reducir costes sin sacrificar la excelencia, así como la rapidez en la entrega de proyectos. El adaptarse y proponer para brindar el valor añadido en cada proyecto.

Testimonios que hablan por sí mismos "Gracias a VIRTUAL ESTATE, hemos logrado presentar nuestros proyectos de manera más atractiva, reduciendo los costos asociados con las maquetas físicas y acelerando nuestro tiempo al mercado." – Estudio G34 de Madrid.

"La calidad de las visualizaciones y la integración de la Realidad Aumentada han superado nuestras expectativas. VIRTUAL ESTATE realmente ha marcado la diferencia en la forma en que abordamos la comercialización de nuestras propiedades." – Grupo SANKAR.

VIRTUAL ESTATE se enorgullece de ser uno de los líderes en la revolución digital en el sector inmobiliario, ofreciendo no solo visualizaciones hiperrealistas 3D, sino también experiencias inmersivas con Realidad Aumentada y Realidad Mixta. Su presencia global y el impacto positivo en los resultados de los clientes son testimonio de su compromiso con la innovación y la excelencia.

Para obtener más información sobre VIRTUAL ESTATE y sus servicios, se puede visitar su página web.

Sobre VIRTUAL ESTATE VIRTUAL ESTATE es una de las empresas líderes en tecnología inmobiliaria, especializada en la creación de visualizaciones hiperrealistas 3D, tecnologías de Realidad Aumentada y Realidad Mixta. Con proyectos exitosos a nivel mundial, la compañía se destaca por su compromiso con la innovación y la entrega de soluciones de alta calidad.