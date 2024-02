Sentirme Mejor enseña distintas técnicas de respiración para el estrés

En la sociedad actual, donde el estrés parece ser una constante, aprender técnicas de respiración es más importante que nunca. Sentirme Mejor, una firma especializada en atención psicológica y bienestar humano, reconoce el relevante papel de la respiración como una herramienta poderosa para combatir el estrés.

Respirar de la forma incorrecta no solo afecta al estado mental de las personas, sino también tiene un impacto directo en su fisiología, aumentando la frecuencia cardíaca y generando ansiedad. Por ello, Sentirme Mejor propone una serie de técnicas de respiración que pueden ayudar a romper este ciclo vicioso, dando paso a una respiración más calmada, que influye positivamente en el cuerpo y la mente.

La respiración consciente es el primer paso para reducir el estrés La mala respiración, caracterizada por ser rápida, superficial y normalmente por la boca, es uno de los principales factores que contribuyen al estrés. Sentirme Mejor enfatiza la importancia de la respiración consciente y diafragmática como el primer paso para combatir el estrés. Llevar a cabo esta técnica implica respirar profundamente desde el diafragma, lo que permite una mayor oxigenación y una reducción en la tasa cardíaca. Sumado a esto, la respiración diafragmática activa el nervio vago, que forma parte del sistema parasimpático, induciendo un estado de relajación y calma. Practicar la respiración consciente regularmente puede ayudar a reeducar el patrón respiratorio, llevando a una disminución general del estrés y una mejora en la calidad de vida.

Ejercicios prácticos para una respiración efectiva Sentirme Mejor sugiere varios ejercicios prácticos para mejorar la respiración y, por ende, gestionar mejor el estrés. Uno de ellos es la respiración coherente, que consiste en inhalar y exhalar a un ritmo lento y constante, idealmente alrededor de 5 o 6 respiraciones por minuto. Este ejercicio no solo calma la mente, sino que también crea una coherencia entre la respiración, el corazón y el cerebro.

Otro ejercicio recomendado por los especialistas es la respiración abdominal, que implica concentrarse en llevar el aire hacia el vientre en lugar del pecho. Por último, alargar las exhalaciones más que las inhalaciones puede ser una técnica efectiva para inducir la relajación. Estos ejercicios, cuando se practican regularmente, pueden transformar significativamente la respuesta del cuerpo frente al estrés.

Todas estas técnicas, y otras muchas pueden aprenderse más fácilmente con el curso de breathwork (técnicas de respiración) de Sentirme Mejor, llamado Mind Full of Life. En sus originales sesiones de una hora con música ambiental, Alex Hick guiará a los participantes por un viaje del que saldrán renovados y centrados, y con una respiración calmada que extenderá los efectos al resto del día. En este programa online, además de clases de breathwork semanales, se imparten clases de mindfulness y gestión de estrés, un paquete muy completo para estos tiempos de prisas.