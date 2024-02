¿Dónde se llevan a cabo los Tasting Days de alta charcutería con Sello Europeo?

Los cuatro productos DOP e IGP de “A Slice of Quality. Choose PDO and PGI Deli Meats from Europe” al alcance del público en los puntos de venta de minoristas tradicionales.

Los profesionales de la carnicería y la charcutería apuestan por la Mortadella Bologna IGP, el Cotechino Modena IGP, el Zampone Modena IGP y los Salamini Italiani alla Cacciatora DOP para sus mejores clientes.

El aval de excelencia organoléptica, nutricional y sostenible de los sellos europeos, un plus para los consumidores valorado por los miembros de los gremios.

La alta charcutería es un componente fundamental de las cestas de la compra de los consumidores europeos. En la UE existe una arraigada tradición de diferentes formatos que forman parte esencial de la personalidad de las mesas de los ciudadanos. Cuando se habla de elaboraciones cárnicas hechas en Europa, se habla de alimentos que reúnen los máximos parámetros de excelencia organoléptica, nutricional y sostenible. Elegirlos para nuestros platos es una forma deliciosa de trabajar activamente para el presente y el futuro del ámbito agroalimentario del continente.

Los Consorcios Reguladores y la UE han puesto en marcha el Programa Europeo “A Slice of Quality. Choose PDO and PGI Deli meats from Europe”, con el objetivo concreto de fomentar el conocimiento de cuatro embajadores de la excelencia charcutera europea, en formato de DOP e IGP, como son la Mortadella Bologna IGP, el Cotechino Modena IGP, el Zampone Modena IGP y los Salamini Italiani alla Cacciatora DOP. Estos son los protagonistas de las Jornadas de Degustación que se celebran entre los días 5 y 29 de febrero de 2024. Una oportunidad para generar un contacto directo con los ciudadanos y aumentar el consumo consciente y equilibrado de los derivados cárnicos con garantía.

Los profesionales de los gremios de la carnicería y la charcutería son un punto de apoyo esencial a la hora de llegar a la ciudadanía con el aval prescriptor de la confianza generada por los profesionales más cualificados en su contacto con los clientes. Tanto en los Mercados Tradicionales como en las charcuterías y carnicerías a pie de calle, se identifican los establecimientos colaboradores con Materiales Informativos especialmente desarrollados para la acción. En las ciudades de Alicante, Barcelona, Madrid y Valencia se ha generado un circuito con 90 establecimientos adheridos. Las actividades del programa con las asociaciones profesionales de estos gremios han sido el germen para la consolidación de estas Jornadas de Degustación.

Grandes prescriptores, grandes embajadores Casi un centenar de establecimientos comerciales sirve para abrir otras tantas ventanas a la excelencia organoléptica. De manera gratuita, los clientes de estos establecimientos pueden tener un acercamiento degustativo a la Mortadella Bologna IGP, al Cotechino Modena IGP, al Zampone Modena IGP y a los Salamini Italiani alla Cacciatora DOP. Una vivencia sensorial que se complementa con la información sobre lo que tienen estos cuatro pilares de la tradición charcutera en común: Sellos de Origen Europeos que certifican una calidad insuperable vinculada a su origen.

Dentro de la inmensa familia de embutidos que la ciudadanía tiene a su alcance a la hora de llenar los carritos, aquellos que, además del origen europeo, aportan un plus en forma de calidad superior vinculada al origen son una elección aún más recomendable. Para ello, la administración comunitaria dispone de distintivos específicos que simplifican la elección y aumentan la tranquilidad. Los consumidores conscientes tienen las DOP, Denominación de Origen Protegida, y las IGP, Indicación Geográfica Protegida, para simplificar la búsqueda de esos alimentos y bebidas excelentes por su lugar de procedencia. Una posibilidad válida en todos los estados de la Unión.

