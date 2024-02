Freedom24 ofrece nuevos productos con condiciones muy ventajosas para incentivar el ahorro de los españoles

La tasa de ahorro de los españoles se espera que descienda en los próximos años, pero hay alternativas ante esta situación, junto a la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación El ahorro en España cada vez se está viendo más comprometido en los últimos tiempos, mientras que la inflación sigue en niveles históricamente altos. El último dato de IPC se situó en enero en el 3,4%, por lo que la situación de potencial pérdida de poder adquisitivo sigue en niveles de preocupación.

Los hábitos para respecto para ahorrar en suelo español no son lo positivos que debieran ser. La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) prevé una moderación de la tasa de ahorro de los hogares y estima que volverá "exactamente" a la media histórica del 6,7% en proporción de la renta disponible el año que viene. Sus proyecciones indican que llegue a esos niveles desde el 8,2% previsto del 2023 o el 7,6% registrado en el 2022. El deterioro es progresivo.

Además, el Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, un estudio que se dedica a analizar el momento financiero de 20.000 personas de 20 países de Europa, también arrojó un dato bastante esclarecedor: el 50% de la población española reconoce tener menos dinero ahora que hace un año tras afrontar el pago de sus gastos esenciales y facturas.

Es por eso por lo que los vehículos de ahorro se erigen como elementos fundamentales y diferenciales para evitar esta pérdida progresiva de poder de compra ante una presión de los precios al alza que sigue latente. El principal problema es que la banca remunera de media al 2,31%, según las estadísticas del Banco Central Europeo. Muy por debajo de la media de la Eurozona, que se encuentra en el 3,03%. También, del nivel de inflación.

Sin embargo, Freedom Finance Europe continúa mejorando las condiciones para mantener el efectivo disponible en la plataforma de inversión Freedom24 y se sitúa como uno de los brokers con mejores condiciones de rentabilidad para sus clientes. Desde el pasado mes de enero, los intereses que abona diariamente por los fondos no invertidos denominados en EUR y USD están vinculados a los tipos flotantes EURIBOR y SOFR. Los titulares de Cuentas D de ahorro reciben un interés equivalente al tipo SOFR flotante sobre los depósitos en USD y un interés equivalente al tipo EURIBOR sobre los depósitos en EUR. Por ello, el interés cambia diariamente para reflejar los tipos actuales del mercado.

Pero no es lo único. Los intereses en los planes de ahorro de Freedom24 a largo plazo también han aumentado y alcanzan ahora un nivel 1,5 veces superior a los tipos SOFR y EURIBOR a un plazo fijo de 12 meses. Para las colocaciones a 3 y 6 meses, se aplican tipos de interés con coeficientes de 1,1 y 1,25 sobre el SOFR y el EURIBOR, respectivamente. Así, con referencia al 10 de febrero, el rendimiento máximo del plan de ahorro a largo plazo de Freedom24, incluidas las bonificaciones, es del 6,4% en euros y del 8,76% en dólares. Así pues, los tipos son dinámicos, pero se fijan en el momento de la colocación y permanecen sin cambios durante el plazo elegido.

Para ambos instrumentos no hay límite en la cantidad máxima de ahorro, lo que distingue favorablemente la oferta de Freedom24 sobre otros productos similares en el mercado. El importe mínimo a invertir para recibir intereses es de 150 USD/EUR para una Cuenta D y de 1000 USD/EUR para un producto de depósito de fondos a largo plazo.

Freedom Holding Corp (NASDAQ: FRHC) ofrece una amplia gama de servicios de corretaje, incluyendo el comercio de valores, investigación y asesoramiento en inversiones, servicios de banca de inversión, préstamos hipotecarios, seguros y banca. Freedom Holding Corp. opera en 15 países y atiende a clientes en los Estados Unidos, Europa y Asia Central.

Freedom Finance Europe, la división europea de Freedom Holding Corp. es el único operador de bolsa con sede en la UE que cotiza en NASDAQ. El grupo es una empresa de inversión internacional que a través de su plataforma on-line (web y app), Freedom24, ofrece acceso directo a 15 bolsas de valores mundiales, incluidas NYSE, NASDAQ, LSE y Euronext, entre otras. Freedom Finance Europe está autorizada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) para ofrecer sus servicios a clientes de la UE y es miembro del Fondo de Compensación de Inversores (ICF, por sus siglas en inglés). De este modo, los activos de los clientes están asegurados hasta los 20.000 €. La empresa cuenta con la calificación "B/B" de S&P Global Ratings.