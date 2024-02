Proyectos de tratamiento de agua potable con los profesionales de ICASUR

Para abastecer a comunidades, ciudades y pueblos, los gobiernos y administraciones públicas necesitan contar con plantas de tratamiento agua potable. Estas instalaciones procesan recursos procedentes de fuentes superficiales o subterráneas, ríos, lagunas y arroyos. A su vez, deben reducir o eliminar concentraciones de elementos que sean nocivos para la salud. De esta manera, es posible obtener agua para consumo humano.

Una de las empresas españolas especialistas en este tipo de proyectos es ICASUR (Ingeniería, Construcción, Arquitectura y Servicios Urbanos). Esta compañía cuenta con una experiencia amplia, tanto en plantas de tratamiento de agua potable o residual. En este último caso, el producto obtenido no es apto para consumo humano, pero sí para otras actividades como, por ejemplo, riego agrícola, riego de parques y jardines, riego de campos de golf, etc

Plantas de tratamiento de agua potable y residual Para instalar una planta y obtener agua para consumo humano, lo primero que hay que hacer es captar el recurso que se va a tratar. A su vez, para llevar a cabo esta operación, las plantas cuentan con rejas y filtros que impiden la entrada de residuos, vegetación, piedras y arenas, animales, etc. Además, es necesario disponer de un desarenador para sedimentar las partículas suspendidas en el agua y evitar que se dañen las bombas.

En particular, ICASUR realiza proyectos de tratamiento de agua potable con distintas técnicas como, por ejemplo, decantación, filtración, microfiltración y desalación de agua marina. Por lo general, estas plantas utilizan químicos y coagulantes para eliminar todas las impurezas que presenta el agua. Por último, se agrega cloro para asegurar tanto la calidad como la potabilidad.

Por otra parte, las plantas de tratamiento de aguas residuales se emplean para retirar contaminantes y restos orgánicos que se han vertido por las redes de saneamiento y alcantarillados urbanos.

Una vez que el recurso está limpio se vuelve a depositar en el mar, un río o un lago. También puede emplearse en distintas actividades excluyendo el consumo humano.

Por lo general, estas plantas se emplean para trabajar con aguas que vierten empresas, bodegas, fábricas o comunidades, entre otras alternativas.

Otros proyectos realizados por ICASUR Esta empresa también ha participado de múltiples proyectos de captación de agua cruda e instalación de estaciones de bombeo, líneas de conducción o depósitos reguladores, desalación de agua marina. Por otro lado, dispone de experiencia en la colocación de sistemas de medición y distribución domiciliaria.

Por último, sus profesionales pueden crear acueductos rurales para pequeños núcleos habitacionales que están mal comunicados con los centros urbanos grandes. En estos casos, es posible disponer de pequeñas plantas de tratamiento transportable para procesar el agua que se obtiene de fuentes superficiales o pozos. A su vez, estos equipos permiten distribuir a distintos puntos de un poblado.

ICASUR es una de las empresas españolas de referencia a la hora de diseñar y ejecutar distintos proyectos de tratamiento de agua potable y de desalinización.