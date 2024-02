​El Rebrot de la vida, un refugio antiespecista de Catarroja, sufre el robo de cuatro cabras

El refugio El Rebrot de la Vida es una asociación de Catarroja con más de 10 años de existencia que ofrece una segunda oportunidad a animales en situación de maltrato y abandono, independientemente de su especie.



Unos desconocidos han entrado hace unos días a sus instalaciones rompiendo la valla del refugio y se han llevado a cuatro cabras adultas a las que el refugio les había dado una segunda oportunidad lejos de la perversa industria de la explotación animal.



El robo ha causado una gran consternación entre los integrantes del refugio, puesto que algunos de los ejemplares robados nacieron en el mismo refugio y ha afectado gravemente a la convivencia de los animales del centro, ya que algunas de las crías de las cabras robadas extrañan a su madre, pues los animales lógicamente también tienen vínculos con sus familias.

Se ha llegado incluso a ofrecer una recompensa a quien ayude a recuperar a estos animales que no tienen gran valor económico para los ladrones, ya que están esterilizados.

INDUSTRIA DE EXPLOTACIÓN ANIMAL

En los santuarios de animales son tratados como alguien y no algo, pues en la industria de explotación animal son un simple número convertido en máquina para ganar dinero, cuyas vidas tristes y oscuras acaban en el escalofriante y sangriento matadero después de sufrir desde el primer aliento hasta el último.

Ya sea para la carne, la leche u otros fines, las mismas cabras son abusadas desde su primer momento y estos animales que estuvieron la suerte de permanecer en un sitio con valores y empatía, no sabemos ahora dónde están.

Yo he realizado voluntariado en este refugio y cada individuo importa, pues los santuarios de animales son los únicos que garantizan el bienestar animal y todos sus cuidados.

Respecto a la infancia, es tremendamente manipulada en la discriminación a los animales sin que tan siquiera lo sepan, pues desconocen toda la inconcebible realidad que rechazarían.



Por ello, no está de más aprovechar este artículo para que te informes de que el especismo es la discriminación por especie y el veganismo una filosofía ética de vida apta para cualquier etapa, según todas las fuentes expertas, llegando incluso a prevenir enfermedades.

El veganismo excluye a los animales de fines como la alimentación, vestimenta, entretenimiento, experimentos y un largo etcétera de fines en los que se abusa de los animales.



El veganismo es tremendamente fácil y si hablamos de alimentación, cualquier receta de toda la vida la puedes VEGANIZAR y además de fomentar el respeto hacia todas las especies, evitas una de las mayores causas de la crisis climática, problemas de salud y hambre en el mundo (este último por criar para explotar a millones de animales más que humanos dedicando indecentes recursos vegetales a su alimentación).

Cualquier persona que tenga información sobre estos pobres animales puede ponerse en contacto con el refugio a través del Facebook o Instagram "El Rebrot de la vida" o mandando un Whatsapp al número 646 39 17 97 y aprovechar el artículo para que si has sentido compasión con estos animales, apliques el respeto evitando financiar su calvario y contribuyendo a su protección en estos maravillosos lugares.

Es muy fácil y cada paso que damos contribuye a un mundo mejor y te invito a que sigas las redes sociales del colectivo mencionado para que observes la diferencia entre un animal explotado y otro cuidado en un refugio antiespecista.