Saguar Real Estate cierra con éxito la venta de un bajo con jardín en Parque Empresarial, Las Rozas de Madrid

En una nueva venta exitosa, Saguar Real Estate, reconocida por su enfoque innovador y servicio personalizado, celebra el éxito de la venta de un excepcional piso bajo con jardín en la prestigiosa zona de Parque Empresarial, en Las Rozas de Madrid.

Esta vivienda se vendió gracias al sistema de ventas privadas Saguar. Esto significa que no fue publicado en portales inmobiliarios y que la venta se llevó a cabo gracias a un proceso de venta inmobiliaria alternativo, que busca preservar la privacidad e intimidad de las partes intervinientes.

El inmueble, estratégicamente ubicado en una de las zonas más cotizadas de Las Rozas de Madrid, ha encontrado nuevos propietarios gracias al trabajo y profesionalidad del equipo de Saguar Real Estate. Sin embargo, el éxito de la transacción no solo se mide en el cierre como tal, sino también en las experiencias positivas de sus clientes, como la señora M.T. y el señor P.L.

La señora M.T., clienta implicada en esta transacción, compartió su entusiasmo al expresar:

"Fuimos clientes de Saguar y la experiencia ha sido excelente, trato personalizado y muy humano. La sinceridad les caracteriza. Lo que más me gustó es que no suenan comerciales, utilizan un lenguaje diferente y leen muy bien a los clientes que tienen delante. Hicieron un gran trabajo. No tengo sino buenas palabras para el equipo de Saguar".

El señor P.L., quien adquirió un nuevo hogar para su familia a través de Saguar Real Estate, también elogió la experiencia:

"Compramos nuestro nuevo hogar para nuestra familia con Saguar y valoramos esta empresa con cinco estrellas. La experiencia fue fácil y familiar. Nos gustó mucho la atención personalizada y la transparencia que siempre tuvieron. Realizaron un trabajo profesional, eficiente, transparente y con un seguimiento constante".

El inmueble vendido es un bajo con jardín en el codiciado Parque Empresarial. La zona, conocida por su estupenda ubicación, brinda a sus residentes una calidad de vida excepcional.

Saguar Real Estate ofrece no solo propiedades excepcionales, sino también experiencias inolvidables para sus clientes. Con testimonios tan elocuentes como los de la señora M.T. y el señor P.L., Saguar Real Estate demuestra su compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente en cada transacción.

Saguar Real Estate se ha especializado en la venta privada, es decir, no publican muchos de los inmuebles que venden para preservar la privacidad e intimidad de sus clientes, en su mayoría perfiles de alto nivel.

Por eso, si alguien quiere comprar una vivienda en Las Rozas de Madrid e inmediaciones, es recomendable contactar con esta empresa para que puedan llamarle en el momento en que dispongan de un inmueble de lujo que coincida con los criterios de búsqueda.