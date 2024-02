Peculiar, la opción de confianza en la contratación de eventos

Pensar en la contratación de artistas para fiestas privadas y patronales, es posible porque hay agencias especializadas que conectan con los artistas. Sin embargo, existe siempre la inquietud sobre las tarifas y sobre todo la incertidumbre sobre si funcionará. Peculiar es una agencia especializada en contratar artistas para fiestas patronales que conoce las claves para que el evento funcione así como el precio de artistas para fiestas privadas y patronales. En esta nota comparte su conocimiento recogido en los más de 15 años de trabajo en el mercado español.

Contar con artistas famosos en una fiesta es posible El primer dato relevante a tener en cuenta es que los artistas planifican una agenda con seis meses de antelación. Por lo cual, es imposible hacer improvisaciones por más que sobren los recursos. Además, no es lo mismo si se trata de eventos públicos o privados. En el caso de los primeros, los precios de los eventos públicos están más estandarizados, aunque depende del evento que se trate. El manager estima que un artista va a cobrar 30.000 € por show en 2023, pero si actúa en el festival de Cap Roig no tendrá el mismo caché que en un gratuito en las fiestas de Denia.

Los cantantes famosos e internacionales que son de públicos masivos pueden rondar los 100.000 €. Son artistas de grandes públicos que solo tienen sentido en recintos multitudinarios, o con presupuestos abultados pagados por marcas.

Los artistas conocidos se mueven entre los 30.000 € y los 100.000 € aproximadamente. Para los expertos de la agencia, estos artistas están al alcance de los Ayuntamientos y clientes que quieren hacer algo especial.

Los emergentes, tributos y DJ’s Cuando se pasa al rango de artistas que son menos populares porque son emergentes o simplemente desconocidos, incluso en el caso de los DJ’s, la clave es conocer el público que participará del evento. Aquí es clave el rol de la agencia en la escucha al cliente y la orientación de la búsqueda.

Los artistas emergentes tienen un caché que ronda entre 10.000 € y 30.000 €. Mientras que, en el caso de los DJ’s, hay quienes lo hacen muy bien desde 300 € y para arriba el límite puede llegar a los 500.000 € y 1 millón de euros en algunos casos.

Finalmente, están los grupos profesionales que realizan versiones y tributos. En el caso de los primeros cobran entre 3.000 € y 10.000 €, mientras que en el caso de los tributos hay bandas muy reconocidas que pueden salir hasta 30.000 €.

En resumen, Peculiar lleva más de 15 años realizando contrataciones en toda España, para todo tipo de Ayuntamientos y comisiones de fiestas, adaptándose a todo tipo de evento y presupuesto. En cada caso sabe lo que funciona y ofrece lo que tenga sentido, porque en unas fiestas locales o patronales no se trata de llevar al artista más de moda, sino al que hace que todos se lo pasen bien.