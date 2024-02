Casa Ángel, la tienda que ha visto nacer y crecer los carnavales en España

Los carnavales en España son sinónimo de alegría y color. Las tradiciones se entrelazan con la diversión. Cada región aporta su toque único a estas celebraciones, donde los desfiles son los grandes protagonistas.

Los participantes de todas las edades se sumergen en trajes extravagantes, máscaras y bailes, creando una atmósfera festiva y cultural que atrae a locales y turistas. Con anticipación, las personas van adquiriendo sus accesorios, enfocándose en que sean lo suficientemente llamativos para marcar la diferencia. Una de las tiendas a las que algunos acuden es Casa Ángel, la cual tiene 62 años de trayectoria en el mercado.

Todo lo que ofrece Casa Ángel para celebrar los carnavales en España por todo lo alto Casa Ángel pone a disposición de las personas una diversidad de alternativas para que celebren los carnavales en España con estilo. Por un lado, ofrecen telas de diferentes tipos que se adaptan a todos los gustos y requerimientos.

Solo hay que visualizar el catálogo y elegir la tela más acorde para elaborar un disfraz que sea el centro de todas las miradas. Hay desde telas tradicionales hasta tejidos de fantasía, estampados, con lentejuelas, de lycra, multicolores, unicolores, de terciopelo, tul y mallas, entre muchos más.

Asimismo, hay todos los complementos para darles a los atuendos el toque perfecto como pañuelos, abanicos, alas, barbas, bigotes, cascos, joyas, collares, bastones, coronas, gafas, pelucas, sombreros, uñas, pestañas, etc. Todo eso se encuentra en la categoría “Complementos”.

De igual forma, hay artículos de mercería tales como acetatos, apliques decorativos, botones, cintas, flecos, piedras y perlas, por solo mencionar algunas cosas.

También hay disfraces listos para lucir de animales, de famosos de diferentes épocas, de bomberos, de la realeza, de los cuentos de película más afamadas, de fantasmas, de monstruos, de payasos y de todo lo que a los individuos se les ocurra.

La tendencia de disfraces en el 2024 El Carnaval está muy cerca y desde ya las personas están planificando el disfraz que se van a poner. Como todos los años, hay estilos que marcan la pauta y este 2024 no es la excepción.

Todo apunta a que en estos carnavales las telas brillantes, metálicas y de colores infinitos serán unas de las grandes protagonistas. También los disfraces retro, concretamente de los años 80 y 90, estarán de moda esta temporada carnavalera.

Los disfraces de cuentos de hadas se harán notar como las adoradas princesas de las películas de Disney, al igual que los de los personajes de los dibujos animados y de los videojuegos, entre ellos Mario Bross, Barbie o Harley Quinn.

Los carnavales es España son una experiencia que disfrutan tantos los propios ciudadanos como los turistas. Para no correr a última hora y asegurar el atuendo, es necesario elegir un disfraz con tiempo. Afortunadamente, tiendas especializadas como Casa Ángel ponen a la mano un abanico de opciones.