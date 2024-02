Saguar Real Estate cierra la venta de mansión en La Florida, Madrid

Saguar Real Estate, expertos inmobiliarios con sede en Las Rozas de Madrid, ha cerrado con éxito la venta de una mansión con premios arquitectónicos en La Florida, Madrid

Villa Florida es un chalet ubicado una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid: La Florida

Esta lujosa villa tiene 850 metros cuadrados construidos sobre una gran parcela de 2.500 metros cuadrados

Destacar que esta vivienda ha recibido premios arquitectónicos por su singularidad y exquisito diseño

Saguar Real Estate vende viviendas que no se publican mediante su sistema de venta privada Saguar. El objetivo es preservar la privacidad e intimidad de sus clientes.

Todo aquel interesado en comprar una vivienda en la zona puede ponerse en contacto con Saguar para recibir información de viviendas no publicadas por petición expresa de sus propietarios. La propietaria de la mansión vendida ha compartido su experiencia tras contratar los servicios de Saguar:

“Vendimos nuestra casa familiar con Saguar y valoro el trabajo realizado por esta empresa con cinco estrellas. Fue una experiencia muy buena. Se adaptaron a todo lo que les pedíamos y dada la situación (venta de la casa familiar) supieron muy bien adaptarse a los tiempos que necesitábamos. Realizaron un trabajo muy especializado. La persona que enseñó nuestra casa nos daba un informe personal y detallado cada vez que venía una visita, siempre con mucha amabilidad y positividad. Creo que es un equipo que está muy coordinado y que sabe lo que hace y, lo más interesante, no quiere "acaparar" mercado sin ningún criterio. Siempre han estado ahí, para cualquier pregunta que tuviéramos. ¡Muchas gracias, equipo!”

Saguar Real Estate, los mejores socios inmobiliarios en Las Rozas de Madrid La misión de Saguar Real Estate consiste en ayudar a sus clientes a tener éxito en la compra o venta más importante de sus vidas, la de su hogar.

Ofrecen soluciones especializadas que abordan las necesidades específicas de sus clientes. Ya sea que se esté buscando casas en venta en Las Rozas de Madrid, pisos en venta en Las Rozas de Madrid o chalets en venta en Las Rozas de Madrid.

En Saguar saben que juegan un papel fundamental en las vidas de sus clientes y por eso se esfuerzan en ser los mejores agentes inmobiliarios de Las Rozas de Madrid.

Su equipo tiene amplia experiencia en cambios de vivienda de piso a chalet, cambio de vivienda de chalet a piso, cambio de vivienda a una casa más grande, cambio de vivienda a una casa más pequeña, cambio de vivienda por escaleras, cambio de vivienda por zona, búsqueda de vivienda por encargo y mucho más.

También son especialistas en trabajar con herencias, divorcios, venta de casas vacías, preparación estética para la venta de inmuebles antiguos y clientes extranjeros (Golden Visa).

Si esto resulta de interés, se puede solicitar una valoración inmobiliaria profesional valorada en más de 500 €, de forma completamente gratuita.

Recibir una valoración inmobiliaria profesional de un piso o chalet en Las Rozas de Madrid y contactar con Saguar Real Estate es dar el primer paso hacia el éxito en la compra / venta inmobiliaria.