¿En qué consisten los tratamientos anticelulíticos saludables de Cuerpo Libre?

Un problema estético que afecta, aproximadamente, al 90 % de las mujeres en todo el mundo es la celulitis. Este tipo de infección bacteriana de la piel, suele aparecer debido a la acumulación de tejido adiposo en áreas específicas del cuerpo como los glúteos, las piernas, el abdomen, la cadera, e incluso, en los brazos. La afección ocasiona hoyuelos o bultos en la piel que, además de deteriorar la apariencia física corporal, puede afectar la autoestima y la seguridad de quienes la padecen.

Afortunadamente, existen tratamientos anticelulíticos que, llevados a cabo por profesionales, en conjunto junto con una dieta equilibrada, pueden combatir este problema de manera eficaz. En este sentido, el centro de estética Cuerpo Libre, ofrece un método integral que combate las imperfecciones de la piel mediante la aplicación de técnicas innovadoras y no invasivas.

Tratamientos anticelulíticos en Madrid Gracias a los avances tecnológicos en el campo de la estética, existen alternativas eficientes contra la celulitis que no requieren cirugía y que consiguen romper las células grasas de la piel, mediante técnicas de vibración o de calor y frío.

Cuerpo Libre, un centro sanitario de adelgazamiento y nutrición ubicado en Móstoles, en Madrid, se especializa en la aplicación de técnicas corporales de vanguardia que mejoran notablemente el aspecto de la piel sin ocasionar efectos secundarios.

Entre ellos, cuentan con la innovadora tecnología de ondas térmicas que estimula el sistema termorregulador, quemando las grasas sobrantes de un modo natural, aumentando el gasto calórico.

Por otro lado, disponen de un producto propio de drenoterapia que, gracias a su composición, ayuda a disolver los cúmulos de grasa del cuerpo en pocas sesiones.

El centro de estética también trabaja con tecnologías punteras de radiofrecuencia y luz como ELOS o Vela que, junto con la vacunterapia ofrece un efectivo y avanzado tratamiento que soluciona los problemas de celulitis y flacidez.

Asimismo, disponen de presoterapia corporal que moldea el cuerpo y libera las toxinas de la piel hasta en las zonas más difíciles.

Cada uno de estos tratamientos anticelulíticos se aplican de manera personalizada, previo a un diagnóstico del estado de cada paciente.

Cuerpo Libre y su método integral para una figura esbelta Para los especialistas de Cuerpo Libre, la aplicación de los tratamientos corporales para tener un cuerpo libre de grasa localizada de forma permanente no es suficiente, sino que el procedimiento va mucho más allá. Por eso, han diseñado el Método Cuerpo Libre que garantiza un seguimiento y control integral de los resultados.

Una vez que los expertos han determinado el tipo de tratamiento anticelulítico adecuado para cada paciente, realizan controles periódicos de peso y volumen para comprobar la efectividad de la técnica aplicada o para reemplazarla si es necesario. Además, los pacientes reciben asesoramiento semanal de reeducación alimenticia que les ayuda a crear hábitos de alimentación saludable según sus objetivos individuales.

En definitiva, a través de una metodología de trabajo personalizada, tecnológica y eficiente, Cuerpo Libre acompaña a sus clientes durante todo el proceso de pérdida de peso, proporcionándoles un apoyo integral.