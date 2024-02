Cómo transformar un negocio con pequeñas acciones que pueden generar grandes impactos

Explorar la transformación digital implica reconocer el poder de lo sencillo. Implementar pequeñas acciones estratégicas puede desencadenar impactos significativos en los negocios. La capacidad de adaptarse y evolucionar, incluso con cambios modestos, también es fundamental en el panorama actual.

Adoptar esta mentalidad permite aprovechar las oportunidades y posicionar a las empresas de manera competitiva en un entorno en constante cambio. Además, para aplicar las transformaciones de manera efectiva es vital contar con ayuda especializada como la que ofrecen desde Conecta Wireless, una compañía pionera proveedora integral de soluciones tecnológicas y de servicios gestionados con más de 15 años de experiencia y varias sedes en España.

Cómo dar un salto a la transformación digital sin morir en el intento Superar los desafíos de la transformación digital es más accesible de lo que muchas personas creen. Esta evolución no solo es crucial para mantenerse competitivos en el mercado, sino que también es fundamental para conectar con el público objetivo, incrementar ventas, ofrecer un valor distintivo frente a la competencia, y, en última instancia, asegurar la supervivencia de la empresa.

Contrario a la percepción de que la transformación digital requiere esfuerzos titánicos, existen soluciones diseñadas para simplificar este salto tecnológico. Un claro ejemplo es Conecta Wireless, que sobresale por su oferta de productos innovadores como la Centralita Virtual VoiceGen©, potenciada por la tecnología de vanguardia 3CX©. Esta herramienta no solo moderniza las comunicaciones empresariales al reemplazar los obsoletos teléfonos fijos por un sistema unificado, sino que también optimiza la atención al cliente y las operaciones diarias.

La flexibilidad para trabajar de forma remota desde cualquier dispositivo con VoiceGen 3CX abre un abanico de posibilidades para la gestión de contactos, realización de llamadas y videollamadas, añadir un chat a la web de forma integrada en la misma centralita o un WhatsApp©, entre otras funcionalidades.

Existe una oportunidad para empresarios y emprendedores que buscan capitalizar las ventajas de la digitalización, como lo demuestran los numerosos casos de éxito que acumula Conecta Wireless,

Y es que adoptar la transformación digital es más sencillo y beneficioso de lo que se piensa, especialmente cuando se cuenta con aliados como Conecta Wireless, que facilitan este proceso con herramientas eficientes y adaptadas a las necesidades actuales de las empresas.

La atención al cliente: una estrategia clave En prácticamente todos los sectores, no solo en los más evidentes como el retail o los servicios al público, la creciente presión competitiva del mercado, ha transformado la importancia de la atención al cliente. Lo que antes se consideraba un aspecto meramente operativo, ahora se ha convertido en una pieza clave de la estrategia, esencial para el éxito y la diferenciación en el mercado En estos ámbitos, la experiencia del cliente se convierte en un factor determinante de la lealtad y la preferencia, influyendo directamente en la percepción de la marca y su competitividad. Una atención al cliente eficaz y personalizada puede transformar una interacción ordinaria en una oportunidad de fidelización y recomendación.

La excelencia en el servicio al cliente en estos sectores se traduce en entender y anticipar las necesidades del consumidor, ofreciendo respuestas rápidas y soluciones efectivas a sus problemas. Esto implica no solo resolver consultas o inconvenientes de manera eficiente, sino también crear una experiencia de compra o servicio memorable que supere las expectativas. En el contexto del retail y los servicios públicos, donde el contacto directo con el cliente es frecuente y significativo, invertir en la capacitación del personal, tecnología de soporte al cliente, y en estrategias de engagement se convierte en una inversión en la propia sostenibilidad y crecimiento del negocio. En definitiva, la atención al cliente es una herramienta estratégica que, gestionada con excelencia, contribuye al posicionamiento de la marca, a la construcción de una base de clientes leales y al logro de ventajas competitivas sostenibles

Virtualizar las comunicaciones de empresa: elegir el partner adecuado Las organizaciones que eligen virtualizar sus comunicaciones con Conecta Wireless disfrutan de múltiples ventajas. Principalmente, logran una reducción de costes de hasta el 80 %. A diferencia de otros proveedores, Conecta Wireless adopta un enfoque de 'todo incluido' que se traduce en ahorros significativos: las licencias no se cobran por empleado o por extensión, lo que es una práctica común en la industria. Además, ofrece llamadas gratuitas entre oficinas nacionales y sucursales internacionales, eliminando la necesidad de reuniones presenciales mediante el uso de videoconferencias web integradas. Esta política de precios transparente y sin costes ocultos, que incluye licencias, servicios en la nube, soporte técnico y mucho más, sin necesidad de inversiones iniciales ni grandes despliegues, refleja la filosofía de Conecta Wireless de proveer un servicio completo y accesible para sus clientes. Por otra parte, la centralita ofrece seguridad y flexibilidad en las comunicaciones, integraciones a medida, contact center avanzado con soluciones multicanal adaptadas a cada departamento, entre otras cosas más.

Conecta Wireless no solo se destaca por ofrecer una solución integral que reduce costes y mejora la eficiencia operativa, sino también por su compromiso con la excelencia y la innovación. Ostentando la certificación Gold de 3CX© y operando bajo la autorización de la CNMC, además de ser miembro del RIPE Europeo, evidencia su alta calidad y fiabilidad. Este reconocimiento, junto a un equipo de expertos con más de 25 años de experiencia, originarios de la renombrada multinacional Ericsson©, solidifica la promesa de Conecta Wireless de ser un aliado tecnológico que garantiza el éxito y coloca a las empresas en la vanguardia de la innovación