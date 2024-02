Habitualmente, los bancos cobran comisión por las deudas en descubierto. Sin embargo, al saldar la deuda, las entidades bancarias no devuelven lo cobrado. Por eso existe Oportuna Legal, un despacho de abogados especializado en reclamar comisiones por descubierto y en acompañar a las personas en el acogimiento de la Ley de Segunda Oportunidad. Más de 1.200 clientes en 10 años de trayectoria avalan a este bufete de profesionales del derecho, especializado en recuperar lo que es de las personas y liberarlas de las pesadas deudas.

El origen de las comisiones abusivas Según explican en Oportuna Legal, las comisiones por reclamación de posiciones deudoras o comisiones por reclamación de descubierto se generan cuando se produce un descubierto en cuenta y la persona se retrasa unos días en el pago de la hipoteca o en la factura de la tarjeta. Esta comisión normalmente oscila entre los 30 y 40 euros y la pueden cobrar por cada uno de los productos contratados con el banco, siempre que se produzca un retraso en el pago o algún recibo sea devuelto.

Cuando una persona física o jurídica decide iniciar una reclamación por estos cobros, los bancos están obligados a devolver el dinero. Así lo determinó la justicia de Asturias en octubre de 2017. Y, además, al tratarse de cláusulas abusivas, son nulas de pleno derecho, por lo que la persona afectada puede reclamar todo lo cobrado desde la apertura de la cuenta bancaria.

Para iniciar un proceso de reclamación, Oportuna Legal ofrece su equipo experto en Derecho y enviará a la entidad una primera misiva. En caso de no tener respuesta o que la respuesta no esté ajustada a derecho, entonces interpondrá una demanda de juicio ordinaria en el juzgado correspondiente.

Especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad El despacho de Oportuna Legal también está especializado en la Ley de Segunda Oportunidad. El servicio está dirigido a todas aquellas personas, particulares y autónomos, que se encuentren en una situación económica de asfixia y con dificultades para afrontar los pagos del día a día.

El mecanismo de Segunda Oportunidad se implementó en España en el año 2015. La decisión de regular legalmente este procedimiento tuvo su principal motivación en la grave situación económica que atravesaban muchas personas físicas y empresarios.

Aunque la principal ventaja de este procedimiento es la posibilidad de exonerarse del 100 % de la deuda, ese no es más que el último paso en el camino. Oportuna Legal acompaña en el cumplimiento de los requisitos, en reunir la documentación y cumplir con cada paso establecido en la norma.

En resumen, las personas tienen un aliado ante los cobros abusivos de los bancos y la pesada carga de las deudas. Existen mecanismos legales que favorecen a las personas en esta situación. Oportuna Legal, con 10 años de trayectoria, es un despacho de abogados especializado en ambas situaciones, que acompañará con honestidad y dedicación a las personas en su pleno derecho.