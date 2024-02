El portero con reconocimiento facial que cambiará las reglas del juego y proporcionará nuevas oportunidades de negocio

El reconocimiento facial es la forma más segura y moderna de control de acceso en la protección de propiedad intelectual y estrategias comerciales. Ya no hay necesidad de confiar en métodos antiguos e inseguros. Es hora de adoptar la identificación biométrica sin contacto para la seguridad de los edificios y del futuro comercial.

El portero de IPTECHVIEW es una solución innovadora para control de acceso en el espacio comercial, con reconocimiento facial.

¿Por qué preocuparse por la transferencia de códigos y tarjetas, cuando las caras de las personas son suficiente para la identificación? Incluso los gobiernos usan esta tecnología en las fronteras, ¿por qué no aprovechar esta tecnología en la seguridad de edificios y oficinas? El portero de IPTECHVIEW con reconocimiento facial elimina la necesidad de tarjetas y llaves electrónicas costosas y poco seguras.

IPTECHVIEW y Fanvil, como aliados estratégicos, ofrecen una integración profunda con el portero biométrico de reconocimiento de rostros, haciendo que la instalación y gestión sean más sencillas y económicas. Este equipo con clasificación IP66 y grado antivandálico IK07 es la elección perfecta para el control de acceso en exteriores, ya que, además, está diseñado para soportar un impresionante rango de temperatura desde -40 °C. Es especialmente útil para aquellos en regiones con temperaturas extremas.

Este equipo ofrece, además, una pantalla táctil de vidrio a color de 8 pulgadas y una cámara binocular de alta definición (Estéreo 3D), perfecta para combinar estilo, comodidad y seguridad en un solo dispositivo. Para la integración con soluciones existentes, este equipo también cuenta con un lector de tarjetas que puede usarse de forma independiente o para la autenticación de dos factores, en caso de ser necesario.

Al instalar este dispositivo con IPTECHVIEW, el portero se beneficiará de una PBX virtual en la nube y el servicio de gestión remota incluido en la suscripción de IPTECHVIEW.

También puede integrarse fácilmente con el sistema de telefonía VoIP del cliente y trabajar con la suscripción de IPTECHVIEW. Se trata de una oportunidad para aprovechar al máximo el dispositivo y mejorar así la comunicación en la empresa.

Con IPTECHVIEW, configurar y administrar este portero es tan fácil como iniciar sesión en cualquier parte del mundo. Es posible configurar nuevos usuarios, planes de marcación, lógica de puertas y mucho más con solo usar el teléfono, tableta o computador portátil. Además, el usuario final puede activar un modo de privacidad para mayor seguridad.

Con IPTECHVIEW, los usuarios recibirán alertas en tiempo real. Hay que confiar en IPTECHVIEW para asegurar que el sistema funcione de manera óptima en todo momento.

Las soluciones IPTECHVIEW-Ready™ ofrecen a los integradores dispositivos preconfigurados que ahorran tiempo en las instalaciones, permitiendo ofrecer el monitoreo de la salud y soporte remoto de los equipos, lo que no solo ahorra dinero, sino que también genera ingresos recurrentes.

Simplificar la vida y hacer crecer un negocio es posible, pudiendo obtener ahora una cuenta de servicio gratuita con IPTECHVIEW para implementar esta tecnología en los clientes.