Wachatbot, el programa para automatizar WhatsApp para empresas

Con más de 2.000 millones de usuarios activos, WhatsApp es uno de los líderes de la lista de las aplicaciones de mensajería más populares de todo el mundo. Con esas cifras, naturalmente, esta plataforma se ha convertido en una poderosa herramienta de atención al cliente.

No obstante, para fidelizar clientes y aumentar las ventas con esta app es esencial poder administrarla de manera eficiente y práctica, ya que, por lo general, se deben gestionar grandes volúmenes de datos; así como responder rápida y oportunamente a los usuarios antes sus dudas, requerimientos o reclamaciones.

Por lo tanto, la opción más inteligente es automatizar las interacciones mediante sistemas como Wachatbot, un software diseñado para la gestión de WhatsApp para empresas que cuenta con una serie de soluciones integradas que garantizan una mejora sustancial en la interacción entre clientes y negocios.

Software y API La principal ventaja de Wachatbot frente a la competencia es que, además de servir como un software independiente, también puede funcionar como API, es decir, fácilmente se puede integrar con un CRM, ERP y programas a medida.

De la misma forma, la plataforma cuenta con una interfaz sencilla e intuitiva en la que se despliegan una serie de funciones diseñadas para facilitar el envío masivo de mensajes, crear respuestas automáticas mediante un bot programable, gestionar listados mediante mensajes entrantes, importar listas de contactos desde Excel y Google Contacts; así como desarrollar nuevas bases de datos, según los chats de WhatsApp.

Módulo multiagente Otra de las características destacadas de Wachatbot es su módulo multiagente, que permite añadir funciones adicionales a WhatsApp Web para que varios agentes puedan atender clientes, mediante el mismo número telefónico de manera simultánea.

Además, los múltiples agentes pueden etiquetar conversaciones, generar listados y guardar chats, de acuerdo a distintos parámetros ajustados a las necesidades y características del negocio. También cabe destacar que el programa es compatible tanto con Windows como con MAC.

Sistema antibloqueo contra spam Por otra parte, Wachatbot cuenta con la ventaja de que se diseñó bajo parámetros que le permiten evitar conflictos tanto con los requisitos de WhatsApp como con la legislación europea. Por esta razón, el software tiene un sistema antibloqueo contra el spam. Del mismo modo, la plataforma cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

Asimismo, un aspecto de gran importancia sobre este software es que a diferencia de otros programas, no impide que se siga utilizando la app de WhatsApp en el móvil o en la versión web oficial.

Para finalizar, cabe destacar que no se aplican cargos por la cantidad de mensajes enviados, puesto que se establecen tarifas fijas mensuales que dan acceso a chats ilimitados y a determinadas funciones de acuerdo con el tipo de plan elegido (básico, intermedio o avanzado).