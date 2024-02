Sumigran pone a disposición césped artificial y felpudos

Gracias a su amplia versatilidad y a todas las formas en que se puede utilizar, el césped artificial es actualmente una de las opciones decorativas más utilizadas para todo tipo de espacios. Su llamativo aspecto es la característica principal que convence a las personas para utilizarlo, pero, además, tiene otros muchos beneficios.

En Sumigran se especializan en el sector del pavimento ligero, con productos como el césped artificial y los felpudos. Hoy en día, esta compañía destaca por presentar productos de excelente calidad y un servicio especializado en la asesoría e instalación de césped en toda España.

¿Por qué instalar césped artificial y no el natural? En todo hogar se dispone de uno o más espacios para el ocio, el disfrute y la tranquilidad, y uno de los más comunes son los jardines, ya que la visualización de una pequeña parte de la naturaleza hace que las personas se relajen y disfruten de un buen momento para descansar o compartir tiempo.

En este sentido, el césped artificial se presenta como una alternativa de alto valor, debido a que permite crear un ambiente visualmente idéntico al que produce el césped natural, pero con una serie de ventajas. Este tipo de material no requiere el mismo mantenimiento y cuidado que el césped natural, eliminando tareas como el riego, abono y desmalezamiento, entre otros.

Asimismo, como se trata de un material sintético, no atrae ningún tipo de insectos, además de ser antialérgico y no tóxico, evitando cualquier peligro para niños y mascotas. Por otro lado, es de material resistente y, a diferencia del césped natural, no se llenará de barro ni ensuciará la ropa.

Como punto adicional, es un producto de bajo coste que, gracias a su resistencia y larga duración, podrá perdurar durante muchos años, representando una excelente inversión.

Instalación de césped artificial con Sumigran En Sumigran trabaja un equipo de expertos en césped artificial que, con sus años de experiencia, se han convertido en el aliado ideal para quien desea usar este producto. En esta compañía disponen de una gran variedad de césped artificial para diferentes espacios, estilos y necesidades.

Para el sector de la jardinería y paisajismo proveen 4 categorías de césped, que incluye la gama Natural, Premium, Luxury y la gama Real Line, mientras que para el área de deportes ofrecen gama fútbol, pádel, golf, rugby, tenis, hockey y multideporte. Por otro lado, ofrecen productos en colores especiales, césped artificial básico, para parques infantiles y con logotipo.

Además, Sumigran ofrece un servicio de instalación de césped artificial y de felpudos, a cargo de un equipo de instaladores profesionales capaz de realizar el trabajo para cualquier tipo de superficie, tanto en jardines como en terrazas, paredes, piscinas y otros espacios interiores y exteriores.

Desde Sumigran ofrecen todo el apoyo y asesoría para orientar a sus clientes sobre qué tipo de producto es el ideal para sus necesidades.