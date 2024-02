Cambium Networks presentará sus soluciones Wi-Fi para hostelería en Internorga 2024

Cambium Networks ofrece varios puntos de acceso Wi-Fi para zonas interiores y exteriores adecuados para su uso en el sector de la hostelería. Aplicando componentes inalámbricos fijos, las redes también pueden extenderse a amplias zonas exteriores Cambium Networks (NASDAQ: CMBM), proveedor líder mundial de soluciones de redes inalámbricas, participará en Internorga 2024 en Hamburgo, Alemania, junto con el socio proveedor de TI para hospitalirty 42 GmbH del 8 al 12 de marzo.

Cambium Networks presentará su solución ONE Network, adecuada para una amplia gama de aplicaciones en hostelería. Los puntos de acceso Wi-Fi interiores y exteriores, la conmutación y la gestión centralizada en la nube garantizan conexiones a Internet fiables para huéspedes y empleados. Las redes Wi-Fi también pueden constituir la base de los sistemas móviles de toma de pedidos y de pago. Cambium y su socio 42 GmbH presentarán sus soluciones en Internorga en el pabellón A3, stand 400.

La conexión Wi-Fi gratuita y fiable en el sector de la hostelería se ha convertido en un estándar que es factor clave para los clientes a la hora de elegir restaurantes, cafeterías, bares u hoteles. Si no hay red o esta no funciona lo suficientemente bien, será un criterio de exclusión para muchos huéspedes.

Una red Wi-Fi completa también tiene la ventaja de que puede utilizarse para los sistemas de pedidos y pagos móviles. Esto garantiza un proceso de servicio más fluido que no sólo ahorra tiempo al personal, sino que también aumenta la satisfacción de los huéspedes. Sin embargo, para garantizar que los datos se transmiten sin problemas entre los dispositivos móviles que lleva el personal de servicio y la caja registradora o la cocina, también deben cumplirse los requisitos técnicos de interoperabilidad.

Soluciones de red fiables para hostelería

Las soluciones Wi-Fi para el sector de la hostelería deben cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, las redes deben funcionar sin problemas ni interferencias, incluso con muchos usuarios simultáneos, y proporcionar anchos de banda elevados y velocidades rápidas de forma constante. La red Wi-Fi también debe admitir el registro sencillo de nuevos dispositivos y debe cubrir una gran superficie, posiblemente varias plantas y también zonas exteriores como terrazas o cervecerías al aire libre.

Cambium Networks ofrece varios puntos de acceso Wi-Fi para zonas interiores y exteriores adecuados para su uso en el sector de la hostelería. Aplicando componentes inalámbricos fijos, las redes también pueden extenderse a amplias zonas exteriores, lo que supone una ventaja para las grandes cervecerías al aire libre, por ejemplo. La plataforma de gestión cnMaestro permite una gestión holística de toda la red. 42 GmbH ofrece a las empresas de todos los ámbitos de la hostelería soluciones informáticas completas e individuales, que incluyen software de gestión, dispositivos móviles y sistemas de punto de venta.