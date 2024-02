Check Point Software presenta sus resultados financieros del cuarto trimestre y anuales de 2023

Check Point Software ha anunciado sus resultados financieros para el cuarto trimestre, así como los resultados anuales a 31 de diciembre de 2023 Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad a nivel mundial, ha anunciado sus resultados financieros para el cuarto trimestre, así como los resultados anuales a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto trimestre 2023:

Ingresos totales: 664 millones de dólares, que supone el incremento del 4% interanual.

Ingresos totales: 2.415 millones de dólares, lo que supone un incremento del 4% interanual.

7,10 dólares, que refleja un incremento del 13% interanual. Beneficios por acción no GAAP: 8,42 dólares, un aumento del 14% interanual. "Check Point Software ha finalizado el año con unos sólidos resultados financieros, logrando un crecimiento del 14% en beneficios por acción non-GAAP, el más alto de una década. Esto se ha complementado con un beneficio operativo no-GAAP del 45%, uno de los más altos registrados por las empresas públicas. La plataforma de seguridad Infinity, líder del sector y basada en IA, ha seguido impulsando la demanda de los clientes y ha reforzado el crecimiento del 15% en los ingresos por suscripciones en materia de seguridad durante el trimestre. La división de I+D sigue ofreciendo índices de prevención de amenazas líderes en el sector y tecnologías de IA innovadoras. Mientras que el equipo de ventas ha logrado un cambio radical en la captación de clientes, con un crecimiento de dos dígitos en nuevos proyectos en el cuarto trimestre", declaró Gil Shwed, Fundador y CEO de Check Point Software.

"En 2023, Check Point Software cumplió 30 años. Ha experimentado 30 años de crecimiento y alcanzando máximos históricos en casi todos los parámetros cada año. Cuenta con una sólida plataforma de seguridad, con un equipo competente y una ejecución comprobada. La idea es iniciar la transición hacia el cargo de presidente ejecutivo desde el que seguiré vinculado con Check Point Software y con la industria de la ciberseguridad. Está iniciando el proceso de sucesión para contratar a un nuevo CEO, y una vez completado pasaré a ejercer el nuevo cargo. Es alentador comenzar el 2024 con un excelente catálogo tecnológico y con un gran equipo a nivel internacional que está listo para ofrecer un futuro brillante y seguro para los clientes", concluyó Gil Shwed.

Principales resultados financieros del cuarto trimestre de 2023

Ingresos totales: 664 millones de dólares, frente a 638 millones en el mismo periodo de 2022, lo que representa un crecimiento interanual del 4%.

Programa de recompra de acciones: durante el cuarto trimestre de 2023, la compañía recompró aproximadamente 2.2 millones de acciones con un coste total de aproximadamente 313 millones de dólares.

Ingresos totales: 2.415 millones de dólares, frente a 2.330 millones de 2022, lo que representa un crecimiento interanual del 4%.

Programa de recompra de acciones: durante 2023, la compañía recompró aproximadamente 9,9 millones de acciones con un coste total de aproximadamente 1.288 millones de dólares.

