Applicats, la empresa especializada en conseguir el Kit Digital para autónomos

Uno de los obstáculos que se les presentan las pequeñas y medianas empresas a la hora de crecer es su dificultad para modernizar sus procesos de cara a la tecnificación y digitalización del sector productivo.

Esto les impide ganar espacios en mercados altamente competitivos y liderados por compañías de grandes magnitudes que pueden mejorar su infraestructura tecnológica más rápidamente. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno Español diseñó un programa de subvenciones para la implantación de soluciones digitales que les permitieran a las empresas adquirir la madurez digital necesaria para destacar frente a sus competidores y, al mismo tiempo, hacer crecer la industria nacional.

Este programa, conocido como Kit Digital, ha ayudado a cientos de negocios y pymes en sus planes de transformación tecnológica, diseñando mecanismos para fortalecer el sector productivo nacional.

Applicats es una de las empresas homologadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para ofrecer soluciones relacionadas con el Kit Digital para autónomos y pymes, la cual ha diseñado una serie de servicios que buscan implementar proyectos de alto impacto, optimizando el uso de las subvenciones de forma clara y transparente.

Subvenciones y ayudas para pequeñas empresas Los bonos del Kit Digital se componen de una serie de subvenciones no reembolsables que buscan incentivar la modernización de las pequeñas y medianas empresas, así como generar apoyos para la producción de los trabajadores autónomos.

Estas ayudas no conllevan ninguna obligación por parte del beneficiario, y permiten a las personas invertir en su tecnificación sin contar con un gran capital de respaldo. El programa dispone de más de 3.000 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation de la Unión Europea, repartidos en subvenciones que oscilan entre los 2.000 € y los 12.000 €, cuya distribución depende del tamaño de la compañía.

Soluciones digitales Los bonos están destinados a cubrir necesidades específicas de digitalización, financiando proyectos de creación de sitios web y posicionamiento, comercio electrónico, gestión de redes sociales, business inteligence y analítica empresarial, gestión de procesos, facturación electrónica, ciberseguridad, etc. Applicats se especializa en la consultoría, acompañamiento y diseño de estas soluciones personalizadas, fortaleciendo el comercio electrónico de las empresas o mejorando la infraestructura digital en el área de diseño y gestión web. Ambos servicios de Applicats pueden subvencionarse con las ayudas económicas del Kit Digital para autónomos, lo que le permite a los proyectos productivos emergentes recibir el apoyo de desarrolladores profesionales, sin tener que pagar grandes cantidades de dinero para comenzar con sus planes de transformación tecnológica.

Applicats acompaña todo el proceso de solicitud y gestión de los recursos, de tal manera que los autónomos y emprendedores no tengan que preocuparse de nada.

Para esta compañía es muy gratificante forma parte de las empresas certificadas para la implementación del Kit Digital para autónomos y pymes, por lo que esperan continuar trabajando junto a los emprendedores en los planes de crecimiento de sus negocios.