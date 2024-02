NTT DATA: los bancos migran de las unidades centrales a las tecnologías en la nube impulsadas por la IA

Cambio definitivo en el sector hacia una banca ágil y centrada en el cliente NTT DATA, empresa líder a nivel global en negocios digitales y servicios de TI, ha presentado hoy un nuevo informe de investigación bancaria titulado "El horizonte digital: el paso por parte de los bancos de las unidades centrales a las infraestructuras en la nube impulsadas por la IA". El estudio ha revelado los resultados de una encuesta realizada a 650 responsables de la toma de decisiones a nivel global en el ámbito de la banca, incluyendo a España y que resaltan un cambio definitivo en el sector hacia una banca ágil y centrada en el cliente. Además, la encuesta ha desvelado una tendencia transformadora: los bancos finalmente están pasando de los arraigados sistemas de unidades centrales a la adopción de tecnologías de IA y en la nube, motivados por los múltiples obstáculos a los que se enfrentan con las demandas de los consumidores, las nuevas irrupciones en el mercado y la presión competitiva de los innovadores avances tecnológicos.

Tendencias de modernización y transformación:

• Las unidades centrales resisten: A pesar de que el 89 % de los líderes bancarios se identifican como innovadores, el 63 % sigue operando en unidades centrales, lo que confirma la resistencia de este tipo de sistemas.

• La migración a la nube aumenta a partir de las inyecciones de IA generativa: El 63% de los responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la banca confirman que la IA generativa está facilitando de manera decisiva la transición de las aplicaciones bancarias hacia la nube.

• La IA generativa está ganando apoyo en el nivel de las juntas directivas: Un rotundo 91 % informa que sus iniciativas de IA y en la nube están respaldadas por sus juntas directivas, lo que señala una priorización estratégica.

• Las brechas de capacidades deben abordarse: Dado que el 80 % carece de un marco estratégico para la adopción de la IA generativa, la necesidad de mejorar las capacidades resulta evidente.

• El 45 % de los bancos ya están integrando la IA generativa en su stack tecnológico, mientras que el 30 % se encuentran en las primeras etapas de su análisis.

• La nube como facilitadora de la innovación: El 36 % de los encuestados menciona la flexibilidad y la escalabilidad como factores clave para la migración a la nube, lo que indica un cambio en las preocupaciones que va más allá de los costes.

El 25 % de los encuestados también reconoce una tendencia creciente en la migración hacia la nube impulsada por los avances de la IA. Esto presagia una nueva era en la que la colaboración entre el potencial de la IA para reinterpretar el código heredado y la escalabilidad de la tecnología en la nube está acelerando las iniciativas de modernización y transformación, lo que sugiere que la tradicional persistencia de las unidades centrales se está acercando a su fin.

Kaz Nishihata, director y vicepresidente ejecutivo sénior de NTT DATA Group Corporation, comentó lo siguiente: "Los bancos no solo están evolucionando tecnológicamente, sino también a nivel cultural. La rápida adopción de la IA y la nube por parte de la industria está redefiniendo los modelos de negocio y estableciendo nuevos estándares en el liderazgo del sector. Esta fuerza tecnológica está impulsando a los bancos hacia una comprensión más profunda de las necesidades de los clientes, lo que permite brindar servicios más rápidos, seguros y personalizados de manera única".

La investigación también detectó que la industria bancaria está aprovechando rápidamente el poder transformador de la IA generativa y el 45 % de los bancos ya la están incorporando en sus operaciones. Además, el 30 % está explorando su potencial, lo que señala un cambio proactivo hacia la innovación. Esta adopción pone de manifiesto el compromiso del sector con preparar los servicios para el futuro y el deseo de las organizaciones de mejorar su ventaja competitiva en un panorama digital en rápida evolución.

Nishihata añadió lo siguiente: "El impulso de la IA generativa en todo el sector bancario es un testimonio de la determinación de la industria de ir más allá de las unidades centrales tradicionales y de aprovechar los entornos en la nube para potenciar la seguridad, mejorar la fortaleza, innovar y seguir redefiniendo con audacia. Esta transición promete una nueva era para la innovación".

Para leer el informe completo, consultarlo aquí: The Digital Horizon: Banking’s Shift from Mainframe to AI-Driven Cloud Infrastructure.