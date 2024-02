Llega algo innovador para mejorar una marca personal y hablar en público con éxito

Las personas interesadas en avanzar en su carrera, destacar en su campo y dejar una impresión duradera en los demás pueden verse obstaculizadas por el miedo a hablar en público y otras barreras mentales. Para Bevalue, esta paradoja enmarca el contexto del desarrollo humano. Por este motivo, se ha propuesto diseñar soluciones que permitan mejorar la comunicación y aumenten la influencia de las personas. El programa Be Top Speaker es una iniciativa que está triunfando en las empresas, enfocada a minimizar el constante miedo a hablar en público. ¿Qué es exactamente este proyecto y por qué está transformando a los profesionales?

Be Top Speaker Gracias a la combinación de buenos profesionales con tecnología innovadora, nace Be Top Speaker. Este programa busca potenciar las habilidades para hablar en público de las personas.

¿Qué se consigue con todo ello?

Incrementar la autoconfianza.

Mejorar la marca personal.

Presentaciones eficaces.

Habilidades de comunicación y liderazgo

Aumentar la influencia, persuasión y notoriedad.

Amplía las oportunidades profesionales y facilita el networking de calidad.

El programa se apoya en nuevas tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial y la realidad virtual, como complementos digitales que se encargan de proporcionar las herramientas necesarias para alcanzar un nivel de oratoria óptimo.

Be a Top Speaker es un programa que consta de dos niveles en donde se espera que los asistentes mejoren sus habilidades de comunicación, con estrategias de alto impacto que involucran ejercicios prácticos, feedbacks y el análisis de datos.

El primer nivel consta de un workshop de 3 horas, en el que se introduce al alumno sobre los conocimientos básicos necesarios para mejorar la oratoria y causar impacto frente a una audiencia.

El segundo nivel es un programa de 3 meses, Be a Top Speaker Premium. En él, se utiliza un software avanzado que contiene 24 módulos con 24 escenarios reales, donde los asistentes pueden aplicar los conocimientos obtenidos en situaciones como reuniones de trabajo, eventos, conferencias y hasta una charla TED Multitudinaria en la Realidad Virtual, recibiendo feedback a tiempo real sobre el tono, ritmo, pausas, muletillas, mirada... gracias a la IA. Eso sí, siempre acompañado de un seguimiento con un coach, por muy buena que sea la tecnología no se puede olvidar la importancia y el valor que aporta tener un ser humano experto cerca que guíe y acompañe.

Cada uno de los retos prácticos de este programa de formación se realizan en un entorno virtual 360°, donde se analiza el tono, ritmo, pausas, miradas, entre otros factores clave para liderar una charla que interese al público y genere confianza en el orador. El discurso, además, es valorado por profesionales de la comunicación que tienen en cuenta diferentes KPIs o indicadores clave para proporcionar una retroalimentación mucho más objetiva y libre de sesgos.

Be Top Speaker se abre a profesionales y particulares Más allá de la contratación del programa dentro de las empresas (que ya está sucediendo), ahora cualquier persona que quiera trabajar en estas áreas puede sumarse a este programa.

El primer workshop en abierto será el 24 de febrero de 2024 en Barcelona y el 25 de febrero online, en el cual se trabajará el primer nivel.

El segundo nivel, programa Be a Top Speaker Premium, iniciará en marzo en Barcelona (España) y en abril en Miami (Estados Unidos) y tendrá las plazas limitadas.

Con este programa formativo, Bevalue espera contribuir al crecimiento profesional y personal, ofreciendo herramientas innovadoras y tecnológicas para mejorar sus habilidades para hablar en público, creando una comunidad de networking que abre oportunidades de crecimiento a todos.