AnGlophone Go contribuye a impulsar el despegue del coaching lingüístico

La organización dedicada a la enseñanza permite aprender inglés gracias a las clases online impartidas por su profesorado nativo y al seguimiento que realiza su equipo de apoyo AnGlophone Go, empresa fundada en 2010 por el estadounidense Kewyn Hawkins y la española Elena Moreno, tiene como objetivo principal ayudar a desarrollar las habilidades de comunicación en inglés de sus alumnos para impulsar su conexión con el mundo.

Tras más de 10 años de trayectoria en el mundo de la enseñanza en inglés online, ha acumulado más de 6000 alumnos inscritos y más de 100.000 clases impartidas con profesores distribuidos por todo el mundo. AnGlophone Go ofrece sesiones online para todos los niveles de partida (A2, B1, B2, C1 y C2) de inglés.

Las posibilidades de enseñanza de inglés online que ofrece AnGlophone Go van desde la comunicación empresarial, la preparación de exámenes y la práctica general del idioma hasta la mejora de habilidades de presentación y negociación.

"Lo que diferencia a AnGlophone Go de otras plataformas es, sin duda, el equipo humano que hay detrás de la organización trabajando para que cada alumno consiga sus objetivos y tenga la mejor experiencia de aprendizaje posible", afirma Antonio Fernández, Project Manager de AnGlophoneGO.

El camino hacia la autonomía en inglés

El proceso para empezar a aprender inglés con AnGlophone Go consta de 4 fases. En primer lugar, mediante una serie de preguntas se logra conocer el nivel del alumno y, por tanto, el punto de partida y las necesidades. A continuación, será necesario conocer las metas del alumnado a través de una serie de preguntas con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje.

Una vez completada la información del alumnado, se procede a la creación de un usuario dentro de la plataforma de AnGlophone Go. Por último, se procederá a conocer, a través de teleconferencia, al Anglo Coach que acompañará al usuario en su viaje lingüístico.

Los Anglo-Coaches

Entre las cualidades que reúnen los profesores de AnGlophone Go o Anglo-Coaches se encuentran ser una persona que tenga capacidad de crear experiencias más allá del aprendizaje del idioma.

"El trabajo para aprender un idioma nos enfrenta a situaciones de vulnerabilidad personal, con lo que un buen profesor es también un buen "coach", su trabajo también incluye el desarrollo de habilidades comunicativas, la construcción de confianza y la superación de barreras lingüísticas. La selección de profesorado nativo formado de todo el mundo es muy particular y rigurosa, ya que nuestra metodología requiere un perfil de profesor con expertise y con altas habilidades de comunicación, positivismo y capacidad de motivar a otros", concluye Antonio Fernández, Project Manager de AnGlophoneGO